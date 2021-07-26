Çukurova Üniversitesi 280 mezununu daha uğurladı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi 2020-2021 yılı mezuniyet töreni pandemi kuralları çerçevesinde 280 mezununu uğurladı. Sadece temsili olarak Fakülte bölümlerini 1'inci 2'inci ve 3'üncü olarak bitiren öğrencilerin katıldığı törende mezuniyet mutluluğu yaşadı. Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleşen törende diplomalarını alan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun oldu.

"ÇABA HARCIYORUZ"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Fen Edebiyat Fakültesinin 40. mezuniyet töreni olması nedeniyle bu yıl daha özel bir anlam taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Berberoğlu, "Fakültemiz, bilim, sanat, tarih gibi insanı yücelten tüm değerlerin temellerini bünyesinde barındıran çok özel bir fakültedir. Bu bağlamda 44 yıllık Fen Edebiyat Fakültesi ülkemize önemli eserler kazandıran üniversitemizin vizyonunu güçlendiren gurur duyduğu bir fakültedir. Aramızda olmayan ancak bu başarıda emeği geçen tüm hocalarımızı saygıyla anıyoruz. Bizler de onlardan devraldığımız sorumlulukla zamanı hep daha ileriye, yeniliklere ve daha güzele doğru işletebilmek için çaba harcıyoruz" dedi.