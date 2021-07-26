Hamileler kefir içebilir mi? Hamlelikte kefir tüketimi nasıl olmalı?

Kefir insan sağlığını koruması ve birçok hastalıklara karşı savaşması nedeniyle günlük olarak tüketilmesi gereken bir üründür. B grubu vitaminleri, K vitamini ve bazı diğer vitamin ve mineralleri içerdiği için bebeklerde gelişimi desteklemektedir. 70'in üzerinde farklı türde probiyotik bakteri içerdiği için sağlık açısından sayısız faydaları uzmanlardan tarafından kanıtlanmıştır.

HAMİLELİKTE KEFİR İÇİLİR Mİ?

Yapılan araştırmalara göre hamilelik sürecinde probiyotik alımının herhangi bir zararı olmadığı kanıtlanmıştır. Yani hamilelik döneminde kefir içilebilir. Kefir; sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını, bağışıklık sisteminin güçlenmesini, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavi edilmesini, bebeklerin yemek alerjisinden korunmasını, bebeklerde gelişecek egzamanın önlenmesini sağlar.

HAMİLEYKEN PROBİYOTİK KULLANILIR MI?

Hamilelik döneminde kefir gibi önemli içeceklerin tüketilip tüketilmemesi tartışma konusu olsa da uzmanların çoğu kefirin tüketilmesi gereken önemli bir içecek olduğunun kanaatinde. Bunun en önemli nedeni, fermente yiyecekler vücudunuzun yiyecek içindeki besini tamamıyla almasına neden olur. Böylelikle hem anne hem de bebek için gerekli olan gıda alınmış olur. Diğer bir önemli neden ise; hamilelik döneminde sindirim progesterone seviyesinin artması nedeniyle düşer ve kabızlığa neden olabilir. Hamilelik döneminde tüketilen fermente yiyecekler ile bu kabızlığın önüne geçilebilir.

Hamilelik sürecinde anne adaylarını en çok zorlayan sıkıntılardan biri sindirim sorunlarıdır. Kefirin içerisindeki probiyotikler dolayısıyla sindirim sorunları neredeyse hiç yok denecek kadar azalır. Probiyotikler anne karnındaki bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca kefir sağlıklı bir mide-bağırsak fonksiyonunun çalışmasını sağlar.

HAMİLELİKTE KEFİR İÇMEK BEBEĞE KİLO ALDIRIR MI?

Kefir hamilelik dönemi dışında yani normal bir insanda metabolizmayı hızlandırır, uzun süren tokluk hissi sağlar. Açlık krizlerini önler, zayıflama diyetlerinde başarı oranı yüksektir. Sindirim sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Kabızlık ve şişkinlik sorunlarını önler. Kısacası kefir zayıflamak için ideal bir üründür. Hamilelik sürecinde de bebeğin gelişimine katkı sağlayacağı için bebeğe herhangi bir kilo aldırması söz konusu olmayacaktır.

KEFİRİ KİMLER TÜKETEMEZ?

Kefir genellikle öğün aralarında içilir. Bazı kişiler yemeklerin yanında da içebilmektedir. Tüketilen kefir aynı zamanda her yaştan kişiler tarafından da tüketilebilir. Kefiri aşırı tüketmemeye özen göstermelisiniz. Laktoz intoleransı olan kişiler kefiri dikkatli bir şekilde kullanmalıdırlar. Ayrıca kefir mide aşırı yüklü olduğunda tüketilmez. Probiyotik ürünlere karşı alerjisi olanlar kefiri tüketmeden önce uzman bir hekime başvurarak tüketim sağlamalıdırlar. Kefir insan sağlığı için oldukça yararlı olduğu kadar fazla tüketildiğinde zararlı olabilirler.