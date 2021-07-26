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Giriş Tarihi: 26.7.2021 12:57

Hatay’da kaçakçılara ağır darbe

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da kaçakçılara ağır darbe

Hatay’da bir işyerinde ve işyerine ait bir araçta yapılan aramalarda toplam 6 bin 673 parça gümrük kaçağı emtia ele geçirerek kaçakçılara ağır bir darbe vuruldu. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları neticesinde Antakya'nın Ürgenpaşa Mahallesinde bulunan bir işyerinde bol miktarda gümrük kaçağı aksesuarın bulunduğu ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler işyerine ve işyerine ait servis aracında yaptıkları aramada 3 bin 384 adet gümrük kaçağı şarj aleti, bin 555 adet gümrük kaçağı ekran koruyucu, 483 adet gümrük kaçağı kulaklık, 296 adet çeşitli gümrük kaçağı aksesuar malzemesi, 205 adet aux kablosu, 297 adet gümrük kaçağı batarya, 10 adet gümrük kaçağı voltamper, 2 adet ısı tabancası, 1 adet vakum ayırıcı, 1 adet regülatör ve 1 adet güç kaynağı olmak üzere toplam 6 bin 673 parça gümrük kaçağı emtia ele geçirdi. Olayla ilgili yabancı uyruklu K.A isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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Hatay’da kaçakçılara ağır darbe
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