Muş’ta yılın ilk karpuz hasadına başlandı

Çiftçiler, daha iyi fiyata satılması için mevsiminden geç ektikleri karpuzun hasadını yaparak ürünlerini tırlarla Türkiye'nin birçok iline gönderiyor. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, Karpuz; İlimiz sebzeciliği açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kente karpuz yetiştiriciliği ile uğraşan yaklaşık 200 aile bulunduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"2021 yılında 15 bin dekar ekim alanına karşılık 70 bin ton verim elde edilmektedir. İlimize katkısı yaklaşık olarak 70 milyon lira olan karpuzun çoğunluğu şehir dışına gönderilmektedir. Bunların birçoğu şehir dışından gelmektedir. Dekara üretim maliyeti 1 liraya tekabül etmekle birlikte Modern üretim teknikleri ile yapılan karpuz üretimi sonucunda dekara 4-5 tona kadar verim vermektedir, Ortaya çıkan verime karşılık karpuz 1 e karşılık 4-5 kat kazandırmaktadır. Bu gün itibari ile hasadı başlanan lezzetli Muş karpuz sofralardaki yerini almaya başladı."

Merkeze bağlı Suboyu köyünde 70 dönüm alanda karpuz ekimi yapan üreticilerden Haşim Yalvarıcı, yılın ilk hasadına başladıklarını söyledi. Karpuzlarını tüccarlara satacağını ifade eden Yalvarıcı, "Buradan yaklaşık 350 ton karpuzu tırlara yükleyip bölgedeki civar iller ve batı illerine gönderiyoruz. Talep nereden olursa oraya karpuz gönderiyoruz." dedi.

Muş Ovasında karpuz alımı yaptığını anlatan Tüccar Ecevit Uysal da, "aldığımız karpuzları çevre il ve ilçelere gönderiyoruz. Gelen siparişleri tanıdığımız komisyoncu arkadaşlara yolluyoruz. Karpuz verimi şu anda iyi. Karpuzlar tamamen organik. Muş karpuzunda katkı maddesi yoktur. Adana tarafında karpuz hasadı bitti. Karacabey ve Konya tarafında da hasat bittikten sonra Muş karpuzu hemen hemen her tarafa gidiyor. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e geçen yıl çok fazla karpuz gönderdik. 15 gün içerisinde Muş karpuzunun yüzde 50'si batı tarafına gidecek." ifadelerini kullandı.

Suriye'den Muş'a çalışmak için geldiğini ifade eden Müslüm Abdullah ise "Burada 40 derece sıcaklık var ve karpuz yüklemesinde çalışıyorum. Bütün sezon karpuz yüklüyoruz. Mecburen geçim kaynağımızı sağlıyoruz. Bazen günde 10 tır karpuz yüklüyoruz, bazen 100 pikap yüklediğimiz de oluyor. Günde bin karpuz yüklediğim zamanlar oluyor. Hava baya sıcak. Susuz kalıyoruz. Sabah 05.00'te tarlaya gelip, gece 23.00'te eve ancak gidebiliyoruz." diye konuştu.