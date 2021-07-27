Busenaz Sürmeneli kimdir? Türk kadın milli boksör Busenaz Sürmeneli kaç yaşında?

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk Türk kadın boksör olan 23 yaşındaki Busenaz Sürmeli, elde ettiği galibiyet ile tüm ülkeyi gururlandırdı. Bu galibiyet aynı zamanda ülkemizin olimpiyat oyunları tarihindeki kadın boksunda kazandığı ilk galibiyet oldu.

Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı sporcuyla mücadele edecek. Busenaz'ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te başlayacak.