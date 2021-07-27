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Giriş Tarihi: 27.7.2021 13:54

Busenaz Sürmeneli kimdir? Türk kadın milli boksör Busenaz Sürmeneli kaç yaşında?

Busenaz Sürmeneli kimdir? Türk kadın milli boksör Busenaz Sürmeneli kaç yaşında?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki milli sporcularımızdan Busenaz Sürmeneli, Polonyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Olimpiyatların dördüncü gününde milli formayı gururlandıran genç sporcumuzun bu galibiyeti sonrası; “Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve nereli?” sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk Türk kadın boksör olan 23 yaşındaki Busenaz Sürmeli, elde ettiği galibiyet ile tüm ülkeyi gururlandırdı. Bu galibiyet aynı zamanda ülkemizin olimpiyat oyunları tarihindeki kadın boksunda kazandığı ilk galibiyet oldu.

Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı sporcuyla mücadele edecek. Busenaz'ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te başlayacak.

Busenaz Sürmeneli, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Busenaz Sürmeneli kimdir? Türk kadın milli boksör Busenaz Sürmeneli kaç yaşında?
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