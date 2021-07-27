Keçiboynuzu pekmezi nasıl tüketilir? Keçiboynuzu pekmezi ne zaman tüketilir? s1

Vitamin ve mineral zengini olan keçiboynuzu pekmezi, soğuk algınlığı hastalıklarından akciğer hastalıklarına kadar farklı hastalıklarda iyileştirici özelliğe sahiptir. Peki Keçiboynuzu pekmezi nasıl tüketilir? Keçiboynuzu pekmezi ne zaman tüketilir?

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ NASIL TÜKETİLİR?

Keçiboynuzu pekmezi genel olarak sabaları aç karnına 1 yemek kaşığı tüketilir. Bununla birlikte vücudun günlük ihtiyaç duyduğu fosfor ve kalsiyum oranı karşılanır. Keçiboynuzunu tek başına tüketemeyen kişiler ise süt ya da yoğurt gibi besinlerin içine eklenerek yenilebilir. Keçiboynuzu pekmezi aynı zamanda tatlılarda da şeker yerine eklenebilir. Keçiboynuzunun düzenli olarak tüketilmesi nefes darlığı, astım ve öksürük gibi problemlere iyi gelir. Gün içinde zindelik katar.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ NE ZAMAN TÜKETİLİR?

Keçiboynuzu pekmezi günün her saatinde istenildiği zaman tüketilebilir. Ancak öksürük, balgam gibi sorunlara daha etkili çözüm getirmesi için gece uyumadan önce keçiboynuzu pekmezini tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra sabahları da aç karnına keçiboynuzu pekmezi tüketebilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ AÇ KARNINA MI TOK KARNINA MI İÇİLİR?

Keçiboynuzun tok mu aç mı tüketilmesi gerektiği de en çok merak edilen konulardan biridir. Bu soruyu ile ilgili en ideal cevap yetişkinler için sabahları aç karnına tüketimidir. Aç karnına keçiboynuzu tüketerek gün içinde ihtiyaç duyduğunuz enerji desteğini alabilirsiniz. Aynı zamanda demir ve fosfor ihtiyacını da karşılar. Sabahları aç karnına tüketmek boğazdaki balgamı da temizleyici etkiye sahiptir.

ASTIM İÇİN KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ NASIL KULLANILIR?

Keçiboynuzu pekmezi astım rahatsızlığı olan kişiler için kullanımı önerilen bir besin maddedir.

Astım için keçiboynuzu pekmezi tarifi:

7 ya da 8 adet keçiboynuzu ilk olarak güzel bir şekilde soğuk suyun içinde bekletin ve yıkayın.

Yıkadığınız keçiboynuzlarını küçük parçalara bölün ve yarım litrelik su içinde kaynamaya bırakın.

10 dakika boyunca kaynattığınız keçi boynuzlarını ocaktan alarak dinlenmeye bırakın.

Kaynayan keçiboynuzunu süzerek 1 ya da 2 gün içinde tüketin.

Bu karşımdan en fazla verimi almak için akşamları ve sabahları bir çay bardağı ölçüsünde için. Bunun yanı sıra keçiboynuzu pekmezini limon ile karıştırarak sabahları ve akşamları 2 yemek kaşığı tüketirseniz astım sorunlarına fayda sağlayabilirsiniz.