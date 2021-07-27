Probiyotik özelliği ile çok tüketilen bir besin maddesi olan kefir koyun, inek ya da keçi sütünden elde edilebilir. Günde bir bardak tüketilmesi önerilen kefir bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. Fermente bir ürün olan kefir son dönemlerde Türkiye'de de sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden kefirin tüketimi ve faydaları en çok araştırılan konuların arasında yer almaktadır. Peki, Kefir nasıl tüketilir? Kefir ne zaman içilir?

KEFİR NE ZAMAN İÇİLİR?

Kefir içimi için belirli bir zaman dilimi yoktur. İstenildiği zaman kefir içmekte bir sakınca yoktur. Ancak günde iki bardaktan fazla kefir içilmesi önerilmemektedir. Kefir aç karnına mı tok karnına mı içilir? sorusunun cevabı da yine kişinin isteğine göre değişkenlik gösterebilir. Ancak sabah aç karnına kefir içmenin faydaları ön plana çıkabilir. Sabahları ilk olarak kefir içerek güne başlanıldığı zaman bağırsaklar daha hızlı çalışır ve kabızlık gibi sorunlar ortadan kalkar.

KEFİR NASIL TÜKETİLİR?

Kefir tüketimi için uzmanlar tarafından önerilen miktar günde en az bir bardaktır. Kefiri sade bir şekilde tüketebilirsiniz. Ancak kefirin ekşi tadı herkes için uygun olmayabilir. Bu yüzden sade kefir nasıl tatlandırılır sorusunun cevabı taze meyve, bal ve kuruyemişler olabilir. bu tatlandırıcılar ile çocukların kefir tüketimi daha da kolaylaşacaktır.

KEFİR İÇİNCE NE OLUR?

Faydaları saymakla bitmeyen kefirin başlıca faydaları şunlardır:

Sindirim sistemine iyi gelir, bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlar.

Kalsiyum oranı yüksek olduğu için kemik sağlığına iyi gelir.

Kolesterolü düzenler.

Kan şekerini dengeler.

Hücre yenilenmesini sağlayarak cilde iyi gelir.

DİYETTE KEFİR NASIL TÜKETİLİR?

Sindirim sistemini düzenleyici içeriği ile kefirin zayıflamaya da yardımcı olur. Diyette kefir kullanımı için kahvaltıdan önce tüketilmesi önerilir. Bunun yanı sıra yatmadan önce de 1 bardak kefir tüketimi diyet dönemi için uygundur.

KEFİR NASIL YAPILIR?

Kefir evde son derece kolay bir şekilde yapılabilir. Bunun için ihtiyaç olan malzemeler 1 litre süt, kavanoz ve 30 grlık kefir taneleridir. Kefiri hazırlamak için ilk olarak sütü kaynatın. Kaynama sırasında üzerinde meydana gelen kaymak ile alınmalıdır. Süt 20 dereceye gelene kadar bekletilir. Ardından kefir taneleri eklenir ve tahta kaşık ile karıştırma işlemi yapılır. Ardından ise temiz bir bez ile kabın üstü kapatılır. Karanlık ve 25 dereceyi aşmayan bir sıcaklığa sahip odada 48 saat bekletir. Ardından süzülür ve kefir elde edilir. Yapılan bu kefir kısa sürede tüketilmelidir. Yaptıktan sonra iki gün içinde tüketilmelidir.

KABIZLIK İÇİN KEFİR NASIL TÜKETİLMELİ?

Kabızlık problemi günlük hayatı olumsuz etkileyen, bağırsakların düzenli çalışmamasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Bu yüzden kişiler kabızlık problemi için doğal yöntemlere başvurur. Bunlardan biri de bağırsak dostu, sindirim düzenleyici kefirdir. Kabızlık sorunu yaşayan kişiler sabahları aç karnına ve akşam yatmadan önce bir bardak kefir tüketmelidir. Düzenli bir şeklide kefir tüketildiğinde kabızlık sorununun ortadan kalkacağı ve sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışacağı görülecektir.