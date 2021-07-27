Kefir ne kadar tüketilmeli? Kefir aç karnına mı tok karnına mı içilir?

Aslen Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kafkasya menşeili olan kefir, Müslümanlar arasında yayılmış, bugün ise Avrupa ve Amerika'da ticari amaçla üretilmektedir. İsmi Rusça "keyif veren" anlamına gelen bu içecek, süt asidi ve özel bir mayalama yöntemiyle yapılmaktadır. Kıvamı ayrana benzeyen, köpüklü, koyu kıvamlı, ekşimsi bir tada sahip olan bir süt ürünüdür. İçerisindeki yüksek kalsiyum ve protein, A, B, D, K ve B12 vitaminleri yanında biyoaktif bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi düzenler, kalp ve damar hastalıklarına karşı korurken tansiyonu dengeler, cildi güzelleştirir, kas ve kemik sağlığını korur, karaciğer ve böbrek hastalıklarından korur, kilo vermeye yardımcıdır ve çocuklarda bilişsel fonksiyonları güçlendirir.

KEFİR NASIL TÜKETİLİR?

Kefiri dışarıdan hazır alabileceğiniz gibi kefir mayası alarak evinizde de mayalayabilirsiniz. Çiğ, mümkünse yeni sağılmış inek, keçi ya da koyun sütümüzü bir kavanoza alıyoruz, içine 1 litreye 1 ceviz büyüklüğünde kefir mayası koyuyoruz. Sütümüz 25°C üstündeyse istediğimiz sonucu vermeyecektir. Sütümüz oda sıcaklığından soğuksa mayalanma işlemi oda sıcaklığına ulaştığında başlayacaktır. Mayalanma işlemi 8 ila 24 saat içerisinde gerçekleşecektir. Daha yoğun bir kıvam için 48 saat mayalayabiliriz. Kavanoza baktığımızda süt kesilmiş gibi duruyorsa mayalanma işlemi tamamlanmış demektir.

Sade bir şekilde tüketebileceğiniz gibi, kefirinizin içine istediğiniz meyvenin püresini koyup karıştırabilir ya da kefir ve meyveyi beraber blenderdan geçirebilirsiniz.

KEFİR GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Kullanım amacına göre günlük tüketim miktarı değişse de gün içerisinde en fazla 2 ya da 3 porsiyon tüketilmelidir. Bir porsiyon 250 ml, yani bir su bardağı olarak ayarlanmalıdır. Arka arkaya tüketmekten kaçınılmalı, en az 2 saat arayla tüketilmelidir. Çocuklar için ise yatmadan 1 bardak kefir, kemik gelişimine ve güçlü bir bünyeye sahip olmalarına katkı sağlayacaktır. 1 yaşından küçük çocuklara tavsiye edilmemektedir.

KEFİR AÇ KARNINA MI TOK KARNINA MI İÇİLİR?

Kefir günün her saati, aç yahut tok bir şekilde rahatça tüketilebilir. Ayrıca gün içerisinde ara öğün olarak da kefir içebilirsiniz.

SABAH AÇ KARNINA KEFİR İÇİLİR Mİ?

Kişinin tercihine göre aç karnına içilebilir. Özellikle zayıflamak isteyenler kefiri aç karnına içmeyi tercih etmektedir. Yemeklerden yarım saat sonra da tüketilebilir.

KEFİRİN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Çoğu zaman kefir tüketiminde bir yan etki görülmese de şu konularda dikkat etmek gerekir:

Kefir, laktoz oranı düşük bir ürün olduğu için laktoz intoleransı olan insanlar için sorun teşkil etmez. Süte alerjisi olan bir insanda ise alerjik tepkime görülebilir. Bir süt ürünü olduğu için doğal olarak içinde şeker bulunmaktadır. Diyabet hastası olan kişilerin hazır kefir alırken şeker oranına dikkat etmesi önerilmektedir. Hamile veya emziren kadınlar için bir tehlike oluşturmasa da düzenli tüketim için uzman tavsiyesi alınmalıdır. Az yağlı sütten yapılan kefirin bir bardağı yaklaşık 100 kalori iken tam yağlı sütten yapılan kefirin bir bardağı yaklaşık 200 kaloridir. Kalori takibi yapanların buna dikkat etmesi gerekmektedir. Bağışıklık sistemini zayıflatan bir hastalık ya da yakın zamanda cerrahi bir işlem geçiren insanlarda kefirin enfeksiyon oluşturma ihtimali bulunduğundan uzman tavsiyesi alınmalıdır.

KEFİR DİYETİ NASIL YAPILIR?

Kefir diyeti, sindirimi kolaylaştırıp bağırsakları çalıştırarak kilo verdiren bir diyettir. Bu diyette uygulamanız gereken şeyler ise şunlardır:

Her sabah aç karnına 2 bardak kefir içmek.

Bezelye, ekmek, karpuz, kavun, mercimek, muz, şeker, tarhana, tatlılar ve tüm unlu gıdalardan uzak durmak.

Asitli içecek tüketmemek.

Akşam 8'den sonra hiçbir şey tüketmemek.

Porsiyonları küçültmek.

Bu diyeti uygularken ilk etapta ishal olma ihtimaliniz bulunmaktadır. Yine diyeti uygularken bol bol su içmeli ve spor yaparak diyeti desteklemelisiniz. İlk hafta akşam 8'den sonra bir şey tüketilmese de ikinci hafta ve sonrasında gece yatmadan bir bardak kefir içilebilir. Bu diyetle yavaş ama sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkün.

YATMADAN ÖNCE KEFİR İÇMEK ZAYIFLATIR MI?

Kefir, aç veya tok, günün her saati içilebilmektedir. Yatmadan önce kefir içilmesi, kefir diyeti uygulayan kişilerin programlarında yer alan bir maddedir. Diyet uygulandığında zayıflamak mümkün olacaktır.