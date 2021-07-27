Kudret narı nasıl tüketilir? Zeytinyağlı kudret narı mide için nasıl kullanılır?

Taze hali meyve olarak tüketilen, kışın ise kurutularak tohumları macun yapılan kudret narı son yıllarda popülerliği artan besin maddeleri arasında yer alıyor. C vitamini içeriği yüksek olan ve bağırsak hastalıklarına iyi gelen kudret narı, mide başta olmak üzere farklı kanser türleri için de fayda sağlıyor. Zeytinyağı ile de tüketilen kudret narının mide için sunduğu etkiler ve kudret narının tüketimi hakkında sizin için hazırladığımız yazıyı okuyabilirsiniz.

KUDRET NARI TÜKETİLİR?

Kudret narı nasıl kullanılır? sorusu merak edilen konuların başında gelir. Kudret narının farklı tüketim şekilleri bulunur. Bunlardan biri taze meyve halindeki kudret narının ezilmesidir. Ezile meyvenin içerisinde bal ekleyerek aç karnına tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra kudret narı macunu da tüketim için uygundur. Bu tarif için kudret narının çekirdeklerini ayırarak meyveyi doğrayın. Ardından bir kap içerisine bir bardak su ve 1 yemek kaşığı bal ile 1 ay sürede bekletin. Ardından her sabah aç karnına 1 kaşık kudret narı macununu tüketebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI KUDRET NARI MİDE İÇİN NASIL KULLANILIR?

Kudret narı içeriğindeki bileşenler helikobakter pilori bakterisine karşı koruma sağlar ve mide asidinin artışını engeller. Kudret narının zeytinyağı ile kullanılmasının ise mide sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir. Zeytinyağı ile karıştırıla kudret narının mideye iyi gelmesi için sabahları ve akşamları 1 tatlı kaşığını 40 gün boyunca düzenli tüketiminde faydasını göreceksiniz.

KUDRET NARI KAN SULANDIRIR MI?

Kudret narının kan sulandırma etkisi vardır. Bu yüzden özellikle kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkmasında engelleyici bir özelliği bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda kudret narı kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu durumlardan biri regl dönemi ve hamileliktir.

ZEYTİNYAĞLI KUDRET NARININ FAYDALARI

Sindirim sistemini düzenler.

Bağırsak düzenleyicidir.

Mide sorunları ve mide kanserini önler. Midede bakteri oluşmasını engeller.

Ciltte kullanıldığında yaralara iyi gelir. Cilt hastalıkları üzerinde de iyileştirici etkisi bulunmaktadır.

Antibiyotik etkisine sahiptir, karaciğere iyi gelir.

Diyabet hastaları için kan şekerini düzenleyici bir etkisi bulunur.

İçeriğindeki vitaminler hücre yenilenmesine yardımcı olur.

Guatr hastalarının sorunlarını azaltır.

Kadınlar için özellikle üreme yollarındaki hastalık ve iltihapların iyileşmesinde destek vericidir.

Düzenli kullanıldığında varis olmasını engeller.

Kaslarda ve eklemlerdeki ağrıların azalmasına yardımcı olur.

KUDRET NARI ÇEKİRDEĞİ NASIL YENİR?

Kudret narının çekirdeklerinin zehirli olduğuna dair görüşler olsa da meyvenin olduğu kadar çekirdeğinin de pek çok faydası bulunur. Kudret narının çekirdeklerini çıkardıktan sonra ezerek bal ile karıştırdıktan sonra aç karnına sabah ve akşam olmak üzere, günde iki kez kullandığınızda cilt hastalıklarında iyileşme olduğunu görebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI KUDRET NARI NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Zeytinyağlı kudret narını hazırladıktan sonra ağzı kapalı bir şekilde kuru ve güneş görmeyen bir ortamda muhafaza etmelisiniz. Buzdolabında saklamak içeriği için uygun değildir. Zeytinyağlı kudret narı karşımı hem bal hem de zeytinyağı içerdiğinden buzdolabından saklandığı takdirde donma meydana gelir. Bu da tüketimi zorlaştırır.