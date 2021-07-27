Yaban mersini kurusu nasıl tüketilir? Yaban mersini kurusu neye iyi gelir?

Yaban mersini kurusu pek çok farklı şekillerde kullanılabilen A ve C vitaminleri açısından zengin ve doğal antibiyotik özelliği gören harika bir meyvedir. Hem görüntüsüyle hem tadıyla yiyecek ve içeceklerinize lezzet katan yaban mersini kurusu pek çok hastalığa karşı koruyucu göreviyle de mucizevi etkilere sahiptir.

YABAN MERSİNİ KURUSU NASIL TÜKETİLİR?

Yaban mersini kurusu tıpkı diğer kuru meyveler gibi tüketilebilir. Farklı olarak yaban mersininden faydalanmak isterseniz reçel olarak ya da meyve suyu olarak tüketebilmeniz mümkün. Aynı zamanda yaban mersini kurusu ile çay yapabilir, pasta kek ve atıştırmalık çerezlerinizle beraber de tüketebilirsiniz.

YABAN MERSİNİ KURUSU NEYE İYİ GELİR?

Yaban mersini kurusunun pek çok hastalığa faydası vardır. Yaban mersininin bilinen en önemli faydalarından biri de kan şekerini düzenlemesidir. Yapılan bazı araştırmalar neticesinde düzenli olarak tüketilen yaban mersini kurusunun kan şekerini düzenlediği ortaya konulmuştur. Doğal bir antibiyotik görevi gören yaban mersini kurusu idrar yolu enfeksiyonlarında ve bakterilerin vücuttan atılmasında büyük rol oynar. Yaban mersini kurusu büyük miktarda antosiyanin içerdiği için göz sağlığını korumada da etkin rol üstlenir. Yaban mersini kurusu A ve C vitaminleri, kalsiyum, lifi sodyum ve potasyum gibi güçlü vitamin ve mineraller içerdiği için beyin hücrelerinin yıpranmasına engel olur ve Alzheimer hastalığının önüne geçer. Kolesterol dengesini sağlayan yaban mersini kurusu aynı zamanda ağızda oluşabilecek yaralara karşı da etkilidir.

YABAN MERSİNİ ÇİĞ YENİR Mİ?

Farklı şekillerde yenebilen yaban mersini meyvesi Temmuz ve Eylül ayları arasında toplanır. Yaban mersini alından alındığı gibi çiğ olarak da tüketilebilen bir meyvedir.

YABAN MERSİNİ ÇAYI NASIL KULLANILIR?

Yaban mersini çayı kaynamış suyun içerisine 2 yemek kaşığı kadar eklenen kuru yaban mersinlerinin 5 dakika kaynatıldıktan sonra elde edilen bir çaydır. İdrar yollarını temizleyen, doğal bir antidepresan görevi gören, kan şekerini düzenleyen ve görme sağlığını koruyan yaban mersini çayı sabah ve akşam 1 bardak tüketilebilir. Böyle düzenli kullanıldığı takdirde etkisini daha çabuk gösterir.

YABAN MERSİNİ GÖZ İÇİN NASIL KULLANILIR?

Göz sağlığı konusunda kullanımı oldukça önemli olan yaban mersini, göz yorgunluğu, miyopluk, gece körlüğü, göz kamaşması gibi rahatsızlıklarda oldukça büyük etkilere sahiptir. Gece görüşünü arttıran yaban mersini göz kamaşmasını gidererek retinayı da güçlendirmektedir. Göz sağlığını korumak için yaban mersini kürü uygulamak önemlidir. Bunu uygulamanın en güzel yolu yaban mersini suyu veya çayını düzenli olarak tüketmektir.

GERÇEK YABAN MERSİNİ NASIL ANLAŞILIR?

Yaban mersini genellikle ayı üzümü ile karıştırılan bir meyve olup aynı zamanda canlı renkte olup doğal gibi görünmesi için boya takviyesi yapılabilmektedir. Bundan dolayı yaban mersini alırken dikkatli olunması önemlidir. Peki, gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır?

Gerçek yaban mersini buruk bir tada sahiptir. Aldığınız meyvenin tadı eğer buruk değilse yanlış meyveyi alıyorsunuz demektir. Yaban mersini şişkinliğe iyi geldiğinden eğer yediğiniz şey şişkinliğinizi arttırıyorsa yaban mersini yemediğinizi söyleyebiliriz. Yaban mersininin ayı üzümü ile karıştırıldığını söylemiştik. Yaban mersininin rengi koyu mordur, ayı üzümü ise kırmızı renklidir. Yani alacağınız meyvenin renginin koyu mor olmasına dikkat etmelisiniz. Tüm bu saydıklarımız tamamsa yaban mersini olarak alıp yiyebilirsiniz.