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Giriş Tarihi: 28.7.2021 13:56

Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları! 2021 Binali Yıldırım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları! 2021 Binali Yıldırım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi EA 60 62 262,50129 326,42736 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 60 60 475,25270 483,48020 2 2 458,64895 459,08930
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 80 80 459,89099 467,37337 2 2 433,59583 436,68944
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20 21 284,22129 368,70503 1 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 393,99716 459,53940 2 2 319,93753 320,98216
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60 62 384,66610 452,99356 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 376,86598 412,77296 2 2 326,18907 342,88598
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 348,49578 399,27918 2 2 307,23741 320,11050
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 347,79503 385,69173 2 2 300,54326 311,72218
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 62 341,77672 367,29812 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 370,25183 428,87760 2 2 304,27319 328,74313
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 21 232,52040 273,32499 1 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 50 52 268,75126 333,05967 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 15 16 241,42971 255,01476 1 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 20 21 259,63445 306,58308 1 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 40 41 219,88765 290,95043 1 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 60 62 240,42071 314,74219 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 60 45 209,69796 300,72028 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 62 264,37250 339,28030 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 62 225,50328 264,15072 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 300 300 403,97258 450,78759 8 8 361,03464 393,49730
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık EA 40 27 190,77701 253,35866 1 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 40 15 196,06381 293,06913 1 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 40 20 190,91926 327,75897 1 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 60 62 240,81005 316,52182 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 60 62 218,52634 256,72631 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 62 222,17700 299,25651 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 60 61 273,84170 331,94096 2 1 232,25958 232,25958
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) EA 60 62 242,67709 323,64324 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 150 153 301,83756 367,85413 4 1 256,95450 256,95450
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40 41 311,55250 328,12058 1 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 42 283,87842 354,38683 2 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 40 2 300,24420 329,88293 1 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 20 1 286,99047 286,99047 1 0 --- ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 70 70 294,97912 404,79196 2 2 241,27386 243,85834
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 100 100 330,30353 393,78090 3 3 284,09229 293,71454
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Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları! 2021 Binali Yıldırım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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