Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları! 2021 Binali Yıldırım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi
|EA
|60
|62
|262,50129
|326,42736
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|60
|60
|475,25270
|483,48020
|2
|2
|458,64895
|459,08930
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi
|SAY
|80
|80
|459,89099
|467,37337
|2
|2
|433,59583
|436,68944
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|20
|21
|284,22129
|368,70503
|1
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60
|60
|393,99716
|459,53940
|2
|2
|319,93753
|320,98216
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|60
|62
|384,66610
|452,99356
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|376,86598
|412,77296
|2
|2
|326,18907
|342,88598
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|70
|348,49578
|399,27918
|2
|2
|307,23741
|320,11050
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|60
|347,79503
|385,69173
|2
|2
|300,54326
|311,72218
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|62
|341,77672
|367,29812
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|370,25183
|428,87760
|2
|2
|304,27319
|328,74313
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|20
|21
|232,52040
|273,32499
|1
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya
|SÖZ
|50
|52
|268,75126
|333,05967
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya
|SAY
|15
|16
|241,42971
|255,01476
|1
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|20
|21
|259,63445
|306,58308
|1
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|40
|41
|219,88765
|290,95043
|1
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|60
|62
|240,42071
|314,74219
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|60
|45
|209,69796
|300,72028
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|62
|264,37250
|339,28030
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|225,50328
|264,15072
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi
|EA
|300
|300
|403,97258
|450,78759
|8
|8
|361,03464
|393,49730
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık
|EA
|40
|27
|190,77701
|253,35866
|1
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|40
|15
|196,06381
|293,06913
|1
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|40
|20
|190,91926
|327,75897
|1
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi
|EA
|60
|62
|240,81005
|316,52182
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İÖ)
|EA
|60
|62
|218,52634
|256,72631
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60
|62
|222,17700
|299,25651
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet
|EA
|60
|61
|273,84170
|331,94096
|2
|1
|232,25958
|232,25958
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ)
|EA
|60
|62
|242,67709
|323,64324
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi
|SÖZ
|150
|153
|301,83756
|367,85413
|4
|1
|256,95450
|256,95450
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|40
|41
|311,55250
|328,12058
|1
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|60
|42
|283,87842
|354,38683
|2
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|40
|2
|300,24420
|329,88293
|1
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|20
|1
|286,99047
|286,99047
|1
|0
|---
|---
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|70
|70
|294,97912
|404,79196
|2
|2
|241,27386
|243,85834
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|100
|100
|330,30353
|393,78090
|3
|3
|284,09229
|293,71454