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Giriş Tarihi: 28.7.2021 14:08

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları! 2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları! 2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi/Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi SAY 60 60 476,58433 482,32521 2 2 458,66877 466,34219
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği EA 60 62 241,22764 296,90228 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40 41 234,44192 275,63991 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 20 21 206,87336 285,86223 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 50 52 330,42921 385,56281 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 220,22731 290,77696 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 60 62 244,30954 337,93603 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 219,19103 291,72880 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 62 270,50356 357,37254 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 62 237,61084 291,13662 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 50 403,15504 440,14653 2 2 351,55716 368,64103
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 376,57717 421,77647 2 2 320,68493 335,43176
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 72 348,56425 404,24051 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 349,22933 376,96138 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 50 370,28019 383,20043 2 2 306,34107 309,69679
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 20 21 210,92780 256,08191 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 30 31 210,05383 288,32864 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70 72 220,80100 283,84828 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 40 41 210,36981 302,02943 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 20 21 204,36486 292,81576 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler SÖZ 100 103 301,62014 369,03021 3 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ) SÖZ 70 72 284,58572 371,10397 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Kamil Özdağ Fen Fakültesi/Matematik SAY 40 41 257,49614 363,46232 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 62 294,22705 339,77146 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 8 284,24512 325,63923 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 30 2 296,66600 313,84709 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 25 1 387,86945 387,86945 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 70 70 299,34275 325,45296 2 2 244,22671 260,07166
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 100 100 333,63033 368,85702 3 3 280,39267 306,71419
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 60 62 239,48149 334,93378 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 30 30 499,44208 503,85334 1 1 489,16502 489,16502
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık EA 30 31 215,41929 255,27872 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40 40 328,28148 343,98574 1 1 327,60903 327,60903
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40 41 228,53913 332,34849 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30 22 191,23672 233,38548 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yeni Medya SÖZ 40 41 236,20118 357,71578 1 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Yüksekokulu/Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 62 236,86418 297,37551 2 0 --- ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Yüksekokulu/Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 62 235,56621 323,60051 2 0 --- ---
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları! 2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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