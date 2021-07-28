Yulaf nasıl tüketilir? Yulaf en sağlıklı şekilde nasıl yenir?

Sağlıklı bir besin maddesi olarak tüketilmesi önerilen yulafın içerisinde temel aminoasitlerden 8 tanesi bulunur. Aynı zamanda protein deposu olan yulafın enerji verici özelliği de bulunmaktadır. Yulaf süt ve yoğurtla kilo vermek isteyen kişiler tarafından kullanılırken aynı zamanda un haline getirilerek hamur işlerinde de kullanılabilir. Ancak yulafın tüketiminde dikkat edilmeli ve muhafaza edilişinde dikkatli olunmalıdır. Bu yüzden yulafın nasıl tüketildiği ve hangi şekillerde yenilebileceği hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için hazırladığımız bu yazımızda bulabilirsiniz.

YULAF NASIL TÜKETİLİR?

Yulaf farklı şekilde tüketilebilir. İşte yulafın tüketilme şekilleri:

Yulaf kepeği olarak tüketebilirsiniz: Yulaf kepeğinin sindirimi kolay değildir. Ancak kolay bir şekilde pişirilebilir. Kullanım alanları ise meyveli içeceklerdir.

Kabuklarından sıyrılan yulaf tanelerini tüketebilirsiniz: Dış kabuğundan sıyrılmış ve tane şeklinde kullanılır. Pilav olarak tüketilebilir.

Kesilmiş yulaf olarak tüketebilirsiniz.

Yulaf ezmesi olarak tüketilebilirsiniz: Yulafların buharda pişirilmesi ile tüketilir. Bu yöntem en çok tüketilen türüdür. Meyveler, soslar ve farklı şekillerde tatlandırılarak yenilebilir.

Yulaf unu olarak kullanabilirsiniz: Yulaf tanelerinin öğütülmesi ile un haline getirilen yulaf unu hamur işlerinde kullanılır. Yulaf unu ile krep, kurabiye, boğaca ve ekmek yapabilir. Sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz.

YULAF EN SAĞLIKLI NASIL YENİR?

Sağlıklı bir şekilde yulaf ezmesini tüketmek isteyen kişiler yulaf ezmesini şekersiz bir şekilde yaparak kuru meyve ve kuru yemişler ile yiyebilir. Bunun yanı sıra yulaf unundan elde edilen ürünleri de sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz.

ZAYIFLAMAK İÇİN YULAF NASIL TÜKETİLİR?

Yulaf tok tutan bir özelliğe sahiptir. İçeriğindeki protein ve vitaminler ile gün içerisinde tüketildiğinde enerji de verir. Bu yüzden zayıflamak ve gün içerisinde çok fazla yemek yemek istemeyenler yulaf tüketebilir.

YULAF EZMESİ HER GÜN YENİR Mİ?

Yulaf ezmesi genel olarak sabahları kahvaltıda ya da ara öğünlerde tüketilir. Her gün yenilmesinde herhangi bir zarar yoktur.

YULAF SUYLA MI SÜTLE Mİ YENİR?

Yulafın suyla mı sitle mi yapılacağı ve yenileceği sorusu kişiler tarafından sorulur. Eğer yulafı ezme olarak pişirecekseniz su ya da süt fark etmeksizin ikisini de kullanabilirsiniz. Ancak çiğ yulaf yiyecekseniz süt ile tüketmelisiniz.

YULAF EZMESİ ZAYIFLATIR MI?

Yulaf tokluk hissi verir ve gün içerisinde sık sık yemek yemenizi engeller. Ancak sadece yulaf tüketmek kilo vermek için yeterli bir etken değildir. Bu yüzden yulafın zayıflatan bir özelliği olduğu söylenmesi doğru değildir. Ancak zayıflamak isteyen kişilerin beslenme programında yer aldığı takdirde katkı sağlayan bir besindir. Eğer zayıflamak istiyorsanız sabah kahvaltılarınızda ya da ara öğünlerinizde yapay şeker ilavesiz yulaf ezmesi ya da yulaf ürünlerini tüketebilirsiniz.

DİYETTE YULAF EZMESİ NASIL TÜKETİLİR?

Diyette yulaf ezmesi tüketmek isteyen kişiler için farklı tarifler bulunmaktadır. En çok bilinen ve kullanılan yulaf ezmesi tarifi süt ile şekersiz bir şekilde pişirilen ve ardından meyve ve kuru yemişler ile hazırlananıdır. Bunun yanı sıra yulaf unu ile diyette iken sağlıklı tatlılar yapabilirsiniz, ya da yulaf ile yoğurdu karıştırarak diyet dönemlerinizde tokluk sürenizi arttırabilirsiniz.