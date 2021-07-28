Zencefil bitkisinin ana vatanı Güney Çin'dir. Aynı zamanda Asya ülkelerinin genelinde de kullanılır. Zencefil alternatif tıp alanında en çok kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Hem taze, hem toz hem de kurutulmuş olarak tüketilebilen zencefil bitkisi grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumların yanı sıra zayıflamak isteyenler tarafından da sıklıkla kullanılır. İşte merak edilen Zencefil nasıl tüketilir? Zencefil nasıl kullanılır? cevapları.

ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?

Zencefil bitkisinin farklı tüketim türleri bulunmaktadır. Toplum içerisinde en çok tüketilen çeşidi ise rendeleme yöntemidir. Taze olarak soyularak rendelenen zencefil kökü hem tavuk yemeklerinde hem de balık yemeklerinde kullanıldığı takdirde hem sağlıklı hem de lezzetli bir tada ulaşılmasını sağlar. Zencefilin bir diğer tüketim şekli ise çay halidir. Zencefil çayının demlenmesi son derece basittir. Kaynatılan su içerisine eklenen zencefil 10 ila 15 dakika demlendirildikten sonra içilmeye hazır hale gelir.

ZENCEFİL NASIL KULLANILIR?

Zencefil 3 farklı şekilde kullanılır. Bundan biri toz, biri taze, bir diğeri ise kurutulmuş halidir. Taze zencefil rendelendikten sonra kurutulduğu takdirde toz haline getirilebilir. Rendelenen yaş zencefilin kullanım alanları yemeklerdir. Toz ve kurutulmuş zencefil ise çay olarak tüketilmeye uygundur. Son dönemlerde zencefilin kullanıldığı bir diğer alan ise yağ versiyonudur. Esans yağ olarak üretilen zencefilin yağ oranı da çok yüksektir. Sağlığa pek çok faydası bulunur. Zencefil çiğ olarak tüketilirken suyun içinde bekletilerek gün boyunca da tüketilebilir.

ZENCEFİLİ KİMLER KULLANAMAZ?

Aroma oranı çok yüksek bir bitki olan zencefil, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bazı kişilerde tüketim sonrası deri dökülmesi meydana gelebilir.

Zencefil sindirim sistemi zayıf olan kişiler tarafından da kullanılmamalıdır. Zencefil bazı kişilerin midelerinde ekşime ve yanmaya yol açabilir.

Bağırsak hastalığına sahip olan kişilerin de zencefil kullanması önerilmez.

Kanama bozukluğu olan kişiler zencefil tüketiminden uzak durmalıdır. Bunun sebebi ise zencefilin kan inceltici özelliğe sahip olmasıdır.

Zencefil nadir olsa da bazı kişilerin tüketiminde kalp ritminde sorunlara yol açabilir.

TAZE ZENCEFİL NELERDE KULLANILIR?

Taze zencefilin farklı kullanım alanları bulunur. Taze zencefil ve kök zencefil aynıdır. Bu yüzden kök zencefil nasıl kullanılır? sorusu sıklıkla sorulur. Kök zencefil rendelenerek yemeklerden soslara, kurabiyelerden içeceklere kadar pek çok yerde kullanılır. Doğal bir vitamin deposu olan taze zencefilin kullanım alanları ve çeşitleri şu şekildedir:

Zencefil çayı: Taze zencefil çay yapımında kullanılabilir. Özellikle gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyenler kış dönemlerinde rendelenen taze zencefili bal ve limon ile karıştırarak sıcak suya ekleyebilir.

Smoothie tariflerinde: Taze kök zencefili rendeleyerek smoothielerinize ekleyebilirsiniz.

Soslar: Taze zencefili tavuk, balık, yemek ya da salatalarınızda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda marine yöntemi olarak da taze zencefil sıklıkla kullanılabilir.

KURU ZENCEFİL NASIL KULLANILIR?

Zencefil taze bir kök bitkisidir. Taze bir şekilde rendelenerek kullanılmasının yanı sıra kuru bir şekilde de kullanılır. Kuru zencefilin kullanıldığı yer ise zencefil çayıdır. Kurutulmuş zencefiller demleme yöntemi ile hazırlanarak tüketilir. Bu kapsamda kaynar suyun içine 2 ya da 3 kök kuru zencefili atarak 15 dakika bekletmelisiniz. Ardından kuru zencefilleri çıkararak isteğe göre limon ya da bal ekleyerek sıcak bir şekilde tüketmelisiniz.