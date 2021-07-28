Zerdeçal nasıl tüketilir? Günlük zerdeçal tüketimi ne kadar olmalı?

Zerdeçal otsu bir bitkidir. Hint safranı olarak da anılan bu baharat kullanıldığı takdirde sarı bir renk edilir. Kökeni Güney Asya olan bu bitki grip, soğuk algınlığı, ve mide sorunlarına iyi gelse de fazla tüketimi ile istenmeyen sorunlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden sizler için hazırladığımız bu yazımızda zerdeçalın faydaları, zararları ve nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

İnsan sağlığına sayısız katkısı bulunan zerdeçalın kullanımı son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ile artış göstermektedir. Genel olarak toz hali kullanılan ve satılan zerdeçal son zamanlarda çay ve kapsül versiyonları ile de tercih edilir. Zerdeçalın özellikle tavuk içeren yemeklerde kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra zerdeçal başta salata sosları olmak üzere sos yapımında da kullanılır. Böylelikle hem sağlıklı hem de lezzetli ürünler elde edilmiş olur. Zerdeçal bunun yanı sıra çay olarak da tüketilebilir. Toz halinde bulunan zerdeçalı su içinde kaynattıktan sonra tüketebilirsiniz.

GÜNLÜK ZERDEÇAL TÜKETİMİ

Zerdeçal çok faydalı bir baharat olsa da fazla tüketimde zararları olabilir. Bu yüzden zerdeçal tüketiminde özellikle yetişkinler dikkatli olmalı, çocukların tüketmesi içse uygun görülmemektedir. Bir yetişkinin çay olarak zerdeçal tüketmesi için önerilen 2 ya da 3 fincandır. Burada 1 bardak için 1 çay kaşığı toz zerdeçal kullanılmalıdır.

TAZE ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Taze zerdeçalı kullanmak için il önce kabuklarının soyulması gerekmektedir. Kabuğu soyulduktan sonra teze zerdeçal kolayca dilimlenebilir ya da rendelenebilir. Çocuklar için çorba ve yemeklerde zerdeçal kullanımı daha kolaydır. Bunun yanı sıra renk verme özelliğinden dolayı zerdeçal hamur işlerinde de kullanılabilen bir üründür. Taze zencefili süt ve et marinesinde de kullanabilirsiniz.

ZERDEÇAL NEYE İYİ GELİR?

Asya kökenli olan zerdeçalın insan sağlığına sayısız faydası bulunur. Zerdeçalın bilimsel araştırmalarla da kesinleşen faydaları ise şu şekildedir:

Zerdeçal anti-enflamatuar özelliğine sahiptir. Bu yüzden iltihap giderici bir baharattır.

Bağırsak düzenleyicidir, sindirim sorunu olan kişilerin kullanımında olumlu etkileri bulunur.

Kanser oluşumunu önler ve tedavisinde fayda sağlar.

Zerdeçal depresyonun etkilerini azaltma noktasında da yararlı bir baharat olarak kulanılır.

Ağrı kesici özelliği bulunur.

TOZ ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Kurutulduktan sonra toz haline getirilen zerdeçal baharatının farklı kullanım şekilleri vardır. Su ile kaynatılarak çay halinde içilebilen toz zerdeçal aynı zamanda yemeklerde, yoğurt ve milkshakelerde de kullanılabilir. Hamur işlerinde sarı renk vermesi için de toz zerdeçal sağlıklı bir şekilde tercih edilebilir. Çay olarak zerdeçal tüketmek isteyenler 1 bardak suyun içine 1 çay kaşığı zerdeçalı ekleyerek tüketebilir. Tatlandırmak için limon ya da bal da eklenebilir.

ZERDEÇAL HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Zerdeçal pek çok yemekte kullanılabilir. Genel olarak tavuk ve balık yemeklerinde kullanılan zerdeçal salata soslarında ve yemeklerin yanındaki soslarda da kullanılır. Zerdeçal pilavlarda da sıklıkla kullanılabilir. Hamur işi yemeklerinde de toz zerdeçal pek çok tarif içerisinde yer alır.