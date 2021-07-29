Kedi otu çayı faydaları nelerdir? Kedi otu çayı nasıl yapılır?

Birçok ülkede sıkça kullanılan ve ülkemizde de 10 farklı türü bulunan kedi otu genellikle Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yetişmektedir. Hoş kokusuyla sadece insanların değil kedilerin de ilgi odağı olan bitkiye bu nedenle kedi otu denmektedir. Çay olarak da tüketilen kedi otu bitkisi oldukça yararlıdır ve pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır.

KEDİ OTU ÇAYI FAYDALARI

Kedi otu çayının birçok hastalığa faydası vardır. Sakinleştirici özelliği bulunan kedi otu özellikle çayı yapılarak içildiği zaman psikolojik rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Bozulmuş uyku düzenine oldukça faydası olan kedi otu çayı beynin rahatlamasına yardımcı olur ve uykuyu düzene sokar. Huzursuz bacak sendromuna da iyi geldiği bilinen kedi otu panik atak gibi problemlere de fayda sağlar. Kalp ve damar sağlığını koruyarak yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olur. Ağrı kesici etkisi bulunan kedi otu çayı adet sancılarının giderilmesinde de oldukça iyidir. Ayrıca nefes darlığını da iyi gelmektedir.

KEDİ OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kedi otu çayı kaynatılmış suyun içerisine kedi otu eklenerek yapılır. Elinizdeki kedi otu toz veya kök ise 1 fincan kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kedi otu ekleyerek yaklaşık 10 dakika demlendirilir. Demlenen kedi otu çayı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez tüketilebilir.

KEDİ OTU ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Kedi otu çayı rahatlatıcı özelliği ile uykusuzluğa iyi gelir. Doğal bir ağrı kesici özelliği olduğu için adet ağrısı ve adet öncesinde yaşanan ağrılara iyi gelir. Ayrıca kan basıncı üzerinde olumlu bir etki sağlayarak kalp krizi riskinin önüne geçer.

KEDİ OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kedi otunun faydalarından yararlanmanın en iyi yollarından biri de çay olarak tüketmektir. Kedi otu çayı, kaynatılmış bir miktar suyun içerisine kedi otu eklenip 10 dakika bekletilerek demlenir. Demlendikten sonra gün içinde tüketebilmeniz mümkün. Uyku problemleri için içmek isterseniz yatmadan yarım saat önce tüketebilirsiniz.

KEDİ OTU ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Pek çok bitki çayı gibi kedi otu çayı da kilo verme konusunda yardımcı olacak bir etkisi vardır.

KEDİ OTU ÇAYI TARİFİ

Kedi otu çayı yapmak için,

1 çay kaşığı kurutulmuş kedi otu kökü

1 fincan kaynatılmış su

Kaynatılmış suyun içerisine kedi otu kökü eklenerek 10 dakika demlemeye bırakılır.

Kedi otu çayı yatmadan yarım saat önce tüketilebilir.

KEDİ OTU ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Pek çok ağrıya iyi gelen kedi otu çayı adet dönemi ve adet öncesi ağrılara da iyi gelmektedir. Düzenli olarak tüketildiği takdirde adet döneminde yaşanabilecek fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların da önüne geçer.

KEDİ OTU ÇAYI NE İŞE YARAR?

Kedi otu çayı özellikle uyku problemlerinin giderilmesi ve gerginliklerin azaltılmasında oldukça işe yarar. Migren, huzursuz bacak sendromu, anksiyete bozukluğu gibi pek rahatsızlığın giderilmesinde etkilidir.