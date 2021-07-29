Sinop Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Sinop Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Sinop Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Sinop Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
|EA
|50
|12
|203,84037
|258,10192
|2
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi
|EA
|60
|62
|243,58837
|286,67038
|2
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|70
|72
|223,94877
|263,39101
|2
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
|EA
|25
|26
|206,58231
|235,95034
|1
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|20
|21
|284,32054
|304,39106
|1
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40
|40
|397,28232
|415,33538
|1
|1
|360,30963
|360,30963
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|60
|62
|393,57099
|431,11672
|2
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|376,04970
|401,53018
|2
|2
|340,83004
|350,10593
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|61
|351,50751
|371,21082
|2
|1
|307,74470
|307,74470
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|61
|348,21548
|362,17480
|2
|1
|322,32786
|322,32786
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|52
|343,94603
|401,05374
|2
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|50
|371,67313
|387,87160
|2
|2
|309,49989
|329,45128
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|20
|21
|239,84193
|255,81799
|1
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|30
|31
|261,33072
|308,55033
|1
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|60
|62
|227,75943
|305,71397
|2
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|82
|249,67124
|311,09865
|2
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|231,53107
|356,85143
|2
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80
|82
|271,64310
|366,49971
|2
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|70
|72
|244,42230
|271,94550
|2
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|100
|100
|308,29705
|373,59615
|3
|3
|273,82226
|279,88842
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|80
|81
|289,83746
|396,43925
|2
|1
|223,21393
|223,21393
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Nükleer Enerji Mühendisliği
|SAY
|30
|14
|283,22483
|371,65332
|1
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|100
|100
|328,83672
|371,96117
|3
|3
|273,46356
|305,89886
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/İş Sağlığı ve Güvenliği
|SAY
|50
|52
|222,94449
|264,56918
|2
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet
|EA
|50
|51
|271,27356
|311,47512
|2
|1
|232,82503
|232,82503
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği
|EA
|40
|41
|246,43883
|298,60992
|1
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|20
|21
|216,89150
|271,55499
|1
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|50
|50
|330,87194
|370,54042
|2
|2
|236,10981
|329,94215
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Rekreasyon Yönetimi
|SÖZ
|40
|41
|241,63299
|353,19707
|1
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm Rehberliği
|DİL
|40
|41
|272,41870
|334,85521
|1
|0
|---
|---
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm Rehberliği (İÖ)
|DİL
|35
|36
|249,03454
|293,79710
|1
|0
|---
|---