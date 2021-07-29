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Haberler Sağlık Haberleri Sinop Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Sinop Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:26 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:26

Sinop Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Sinop Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Sinop Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Sinop Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Sinop Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Sinop Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Sinop Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Sinop Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Sinop Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 50 12 203,84037 258,10192 2 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 60 62 243,58837 286,67038 2 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70 72 223,94877 263,39101 2 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 25 26 206,58231 235,95034 1 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20 21 284,32054 304,39106 1 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 40 397,28232 415,33538 1 1 360,30963 360,30963
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60 62 393,57099 431,11672 2 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 376,04970 401,53018 2 2 340,83004 350,10593
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 61 351,50751 371,21082 2 1 307,74470 307,74470
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 61 348,21548 362,17480 2 1 322,32786 322,32786
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 52 343,94603 401,05374 2 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 50 371,67313 387,87160 2 2 309,49989 329,45128
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 21 239,84193 255,81799 1 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 30 31 261,33072 308,55033 1 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 227,75943 305,71397 2 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 82 249,67124 311,09865 2 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 231,53107 356,85143 2 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 82 271,64310 366,49971 2 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 70 72 244,42230 271,94550 2 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 100 308,29705 373,59615 3 3 273,82226 279,88842
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 81 289,83746 396,43925 2 1 223,21393 223,21393
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Nükleer Enerji Mühendisliği SAY 30 14 283,22483 371,65332 1 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 100 100 328,83672 371,96117 3 3 273,46356 305,89886
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 50 52 222,94449 264,56918 2 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 50 51 271,27356 311,47512 2 1 232,82503 232,82503
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği EA 40 41 246,43883 298,60992 1 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20 21 216,89150 271,55499 1 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50 50 330,87194 370,54042 2 2 236,10981 329,94215
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40 41 241,63299 353,19707 1 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm Rehberliği DİL 40 41 272,41870 334,85521 1 0 --- ---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 35 36 249,03454 293,79710 1 0 --- ---
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Sinop Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Sinop Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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