Abbott’un Türkiye’de ürettiği bilimsel beslenme ürünleri eczanelerde

PEDİYATRİK BESLENME SEGMENTİNDEKİ ÜRÜNLERİN YÜZDE 92'Sİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Abbott, sağlık hizmetlerinin ve ilaçlara erişimin iyileştirilmesi hedefinin vurgulandığı Türkiye'nin 10'uncu Kalkınma Planı ışığında başlattığı üretimde yerelleşme projesinin ilk aşamasında 16 farklı ürünü Türkiye'de üretecek. Proje ile birlikte Türkiye'nin bugüne kadar ithal ettiği bilimsel beslenme ürünleri, pediyatrik ürünlerin yüzde 92'sini de kapsayacak şekilde yerel olarak üretilecek.

Sağlık sektörüne ve malnütrisyon tedavisine önemli katkı

Kronik hastalıkları olan kişilerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek ve onları yaşamda hem güçlü hem de aktif tutmak için bilimsel beslenme ürünleri geliştiren Abbott, 2030 yılına kadar dünya genelinde 3 milyardan fazla insanın yaşamlarını iyileştirme hedefini benimsiyor. Özellikle kanser, Alzheimer gibi yıkıcı ve ilerleyici hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilen beslenme yetersizliği (malnütrisyon) durumunda, bilimsel beslenme ürünlerinin tedaviye önemli katkıları bulunuyor. Her yaştan insanın daha sağlıklı bir yaşam sürmesi hedefiyle bilimsel beslenme çözümleri üreten Abbott, beslenme ürünlerine ihtiyaç duyan 7'den 70'e herkese küresel uzmanlığı ve yeniliklerle beslediği formülleriyle destek oluyor.

"130 YILI AŞKIN KÜRESEL TECRÜBEMİZİ TÜRKİYE'YE TAŞIYACAĞIZ"

Abbott Türkiye'nin nütrisyon bölümünün Genel Müdürü Ebru Kaya Çetin, konuyla ilgili şunları söylüyor: "İnsanların hayatlarının her aşamasında dolu dolu ve sağlıklı yaşamalarında bilimsel beslenmenin rolünün çok büyük olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızla bebek ve çocukların büyümesine yardımcı olmak ve kronik hastalıkları olan insanların beslenme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla ürünler geliştiriyoruz. En yüksek ürün kalite ve güvencesiyle, yıllık 36 milyon kutu üretim kapasitesine sahibiz. Üretimimiz Abbott'un 130 yılı aşkın bilimsel tecrübesini temel alıyor. Dünyada ilk olma özelliği taşıyan ve ürünlerin üretimden dağıtımına kadar Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilebilmesini sağlayan kare kodlama işlemini kullanıyoruz."