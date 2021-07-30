Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Havuç adet söktürür mü? Havuç adet söktürücü olarak kullanılır mı?
Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:39 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:40

Havuç adet söktürür mü? Havuç adet söktürücü olarak kullanılır mı?

Havuç adet söktürür mü? Havuç adet söktürücü olarak kullanılır mı?

Havuç, insan sağlığına birçok yararı olan önemli bir sebzedir. Havuç, sebzeler içinde yüksek beta karoten kaynağı olmasıyla bilinen bir sebzedir. İnsan vücuduna girdiğinde yüksek miktarda A vitaminine dönüştüğü bilinen bu önemli antioksidan, insan bedeninde en çok göz sağlığına faydalı olmasıyla bilinir. Bu nedenle havuç da göz sağlığına faydalı olması yönüyle önemsenmektedir. Havuç, içerdiği antioksidanlara ek olarak yüksek miktarda lif ve potasyum da içerir. Yoğun lif içeriği nedeniyle sindirime, vitamin ve antioksidan içeriği nedeniyle de bağışıklık sistemine oldukça faydalıdır. Çiğ olarak tüketilebildiği gibi göz ve kalp sağlığına iyi gelen havuç, aynı zamanda diyabet ve buna ek olarak birçok kronik rahatsızlığa karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Havuç, yaygın olarak bilinen bu faydalarının dışında, kadınlarda âdet söktürücü etkisi nedeniyle de tercih edilen bir sebzedir. Östrojen hormonu üzerinde dengeleyici bir etkiye sahip olduğu için havuç, âdet döneminin daha rahat geçirilmesine katkıda bulunduğu gibi, âdet söktürücü özelliği nedeniyle de tercih edilir. Havuç âdet söktürür mü? Havuç âdet söktürücü olarak kullanılır mı?

Havuç, sebzeler içinde insan sağlığına olumlu katkıları olan önemli bir sebze olarak bilinir. Havucun insan sağlığına olan en önemli katkısı, göz sağlığına olan olumlu etkisidir. İçeriğinde bol miktarda bulunan beta karoten, vücuda alındığında A vitaminine dönüşmektedir. A vitaminin eksikliği, görme bozukluklarına yol açabilmektedir. Bu nedenle de havuç, göz sağlığına çok iyi gelmektedir. Ayrıca havucun içinde bulunan C vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde oldukça etkilidir. Bunlara ek olarak havucun insan sağlığına yararlarından bazıları şunlardır:

  • Kan şekeri düzeyini dengelemeye yardımcı olur.
  • Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur.
  • Çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkisi vardır.
  • Beynimizin fonksiyonlarını güçlendirmeye yardımcı etkisi vardır.
  • Çeşitli cilt hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.
  • Kolesterol düzeyinin düşürülmesine yardımcı olur.

GECİKEN ADET KANAMASI İÇİN NE YAPILIR?

Kadınlarda her yirmi sekiz günde bir başlayan ve yaklaşık bir hafta ila on gün arasında devam eden âdet dönemlerinin başlangıcında kimi zaman gecikmeler yaşanabilir. Bu gecikmeler, ortalama olarak bir haftayı geçtiğinde bir doktora başvurmak elzemdir. Ancak kimi zaman âdet döneminin başlangıcı geciktiğinde, bazı bitkisel gıda takviyeleri sayesinde âdet söktürmek mümkün olabilmektedir. Böyle durumlarda âdet söktürücü etkiye sahip olan önemli bitkisel gıdalardan biri de havuçtur.

HAVUÇ ADET KANAMASINI ÇOĞALTIR MI?

Havuç, gerek âdet döneminde kadınların yaşadığı fiziksel ağrıların azaltılmasında, gerekse geciken âdet döneminin başlatılmasında olumlu etkileri olan bir sebzedir. Âdet dönemlerinde gecikmeler oluyor ise, âdet günü yaklaşırken birkaç adet havucu ya da bir miktar havuç suyunu tüketmek âdet söktürmeye yardımcı olabilir. Östrojen hormonunun düzenleyici etkisi de bulunan havuç, bu özelliğinden dolayı âdet döneminin daha rahat ve daha az sancıyla atlatılmasına katkıda bulunur. Âdet söktürücü etkisi de olduğu düşünülen havuç, âdet döneminde aşırı tüketildiğinde âdet kanamasında artışa da yol açabilir. Ancak havuç kararında tüketildiğinde bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmeye destek olur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Havuç adet söktürür mü? Havuç adet söktürücü olarak kullanılır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA