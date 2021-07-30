Rezene çayı süt yapar mı? Emziren anne günde ne kadar rezene çayı içmeli?

Emziren anneler rezene çayının faydalarını mutlaka duymuştur. Duymasa bile bu yazımızda rezene çayının emziren anneler üzerindeki faydalarını öğrenmiş olacaksınız. Maydanozgiller familyasından; iki metreye kadar boylanan, iki yıllık kokulu, otsu bitki türüne rezene denilmektedir. Bu bitkiden yapılan çaya da rezene çayı adı verilmektedir. Rezene çayı daha çok kış aylarında soğuk algınlığı gibi önemli rahatsızlıklara karşı tüketilen bir çay türüdür. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar sonucu; anne sütünü arttırdığı, gaz söktürücü olduğu ve bebeklerde iştahı açtığı ortaya çıkarılmıştır.

REZENE ÇAYI SÜT YAPAR MI?

Rezene çayı annede östrojen hormonunu uyardığı yapılan bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu durum anne sütünü de tetiklediği için anne sütünün arttığı gözlemlenmiştir. Emzirirken rezene çayı içilir mi? Gibi merak edilen sorular olduğu için yanıt; rezene çayının süt yaptığıdır. Anne sütündeki verimi arttırmaktadır.

REZENE ÇAYI ANNE SÜTÜNÜ AZALTIR MI?

Rezene çayı anne sütünü azaltmamaktadır. Tam tersi arttırmaktadır. Rezene çayı anne ve bebek üzerinde olumlu etkileri vardır. Onlardan bazıları şu şekildedir:

Mide ve bağırsakta yaşanan gaz problemlerini çözer.

Boğaz ağrısı ve öksürüğün geçmesine yardımcı olur.

İçeriğindeki fenkon ve atenol gibi bileşenler sayesinde balgamın şikayetinden kurtarır.

Sindirimi kolaylaştırır.

Siniri yatıştırır, sakinleşmeye yardımcı olur.

EMZİREN ANNE GÜNDE NE KADAR REZENE ÇAYI İÇMELİ?

Emziren anneler 1 tatlı kaşığı rezene tohumunun üzerine kaynamış suyu ekleyerek çayın 10 dakika boyunca demlenmesini beklemeliler. Daha sonra ılık bir şekilde tüketebilirsiniz. Emziren annelerin rezene çayını günde bir çay bardağı kadar tüketmeleri yeterli olacaktır. Anetol alerjisi olanların kesinlikle rezene çayı tüketmemesi gereklidir. Bu konuda hekiminize başvurarak tüketim yapmalısınız. Sizin ve bebeğinizin sağlığı için doktorunuzun önereceği oranlarda rezene çayı tüketiniz.