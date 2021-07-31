1 milyonuncu aşıyı Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde, Sevda hemşire yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1 Milyonuncu doz aşıya, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde ulaştık. Hatice Güzeloğlu'nun 2'nci doz Biontech aşısını hemşire Sevda Sevim Dürüs, Dr. Gülden Ersöz gözetiminde yaptı" dedi.

Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan ve 1 milyonuncu aşıyı yapan hemşire Sevda Sevim Dürüs, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımından gurur duyduğunu belirterek, "1 milyonuncu aşının bana nasip olduğu için çok mutluyum. Bütün halkımızı aşıya davet ediyorum. Koronavirüs ile mücadelede aşılanmak çok önemli. Lütfen önemle aşılanalım" diye konuştu.