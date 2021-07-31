Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri 1 milyonuncu aşıyı Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde, Sevda hemşire yaptı
Giriş Tarihi: 31.7.2021 11:41 Son Güncelleme: 31.7.2021 11:58

1 milyonuncu aşıyı Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde, Sevda hemşire yaptı

BEKİR COŞKUN
1 milyonuncu aşıyı Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde, Sevda hemşire yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde, 1 milyonuncu doz aşının hemşire Sevda Sevim Dürüst tarafından yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1 Milyonuncu doz aşıya, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde ulaştık. Hatice Güzeloğlu'nun 2'nci doz Biontech aşısını hemşire Sevda Sevim Dürüs, Dr. Gülden Ersöz gözetiminde yaptı" dedi.

Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan ve 1 milyonuncu aşıyı yapan hemşire Sevda Sevim Dürüs, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımından gurur duyduğunu belirterek, "1 milyonuncu aşının bana nasip olduğu için çok mutluyum. Bütün halkımızı aşıya davet ediyorum. Koronavirüs ile mücadelede aşılanmak çok önemli. Lütfen önemle aşılanalım" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
1 milyonuncu aşıyı Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde, Sevda hemşire yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA