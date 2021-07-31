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Giriş Tarihi: 31.7.2021 12:38

Biontech 2. doz aşı yan etkileri nedir, kolda ağrı yapıyor mu? Biontech 2. doz yan etkileri kaç gün sürüyor?

Biontech 2. doz aşı yan etkileri nedir, kolda ağrı yapıyor mu? Biontech 2. doz yan etkileri kaç gün sürüyor?

Türkiye'de aşılama çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar, tercihe bağlı olarak Sinovac ya da Biontech aşısı oluyor. Bu doğrultuda, Biontech 2. doz yan etkileri de sık sık araştırılan konular arasında öne çıkıyor. İlk dozu olanlar, Biontech 2. doz yan etkileri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Biontech 2. doz etkileri neler, kolda ağrı yapıyor mu ve kaç gün sürüyor? Detaylar haberimizde yer alıyor.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde ilerlerken birçok detay da araştırılıyor. Henüz aşı olmayanlar, koronavirüs aşısı yan etkileri güncel ve doğru bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği gibi, ülkemizde tercihe bağlı olarak Sinovac aşısı ve Biontech aşısı uygulanıyor. Aşı uygulandıktan sonra, yan etkiler gözlemlenebiliyor. Peki, Biontech 2. doz aşı yan etkileri neler? Biontech 2. doz kolda ağrı yapar mı ve kaç gün sürer? Aşıdan sonra duş alınır mı? İşte, Biontech 2. doz yan etkileri ve diğer detaylar

KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ NELER?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

BioNTech aşısı yan etkileri neler, koldaki ağrı kaç gün sonra geçiyor? Biontech aşı 2. doz yan etkileri nedir?

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

AŞIDAN SONRA NE GİBİ SORUNLAR YAŞANABİLİR?

Aşılardan sonra kolda, özellikle de aşı olunan bölgede hafif şişlik ve ağrı görülebilir. Ancak ağrı genellikle bir gün içinde geçer.

KORONA AŞISI OLDUKTAN SONRA DUŞ ALINIR MI?

Biontech aşısından sonra duş alınır mı, banyo yapılır mı? sorularına yanıt veren Prof. Dr. Dilek Arman,"Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" yanıtını verdi.

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Biontech 2. doz aşı yan etkileri nedir, kolda ağrı yapıyor mu? Biontech 2. doz yan etkileri kaç gün sürüyor?
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