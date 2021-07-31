Her burun akıntısı alerjik değildir

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir, son dönemde daha sık rastlanır hale gelen beyin omurilik sıvısı kaçağı vakalarının, tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlar yaratabileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Erişir: "Tedavi edilmeyen boyun omurilik sıvı kaçağı menenjite neden olabilir" dedi.

UYARIDA BOLUNDU

Prof. Dr. Ferhat Erişir, hastalar tarafından beyin omurilik sıvı kaçağının alerjik akıntı ile karıştırıldığını söyleyerek, "Beyin omurilik sıvısı burundan nezle tarzında saydam bir sıvı şeklinde atılır. Bu nedenle birçok hastamız alerjik şikayet diye doktor doktor dolaşır. Oysa birçok komplikasyona neden olabileceğinden beyin omurilik sıvısı kaçağının biran önce tespiti hayatidir. Örneğin beyin açık olduğundan en ufak bir mikrop menenjite sebep olabilir" uyarısında buldu.