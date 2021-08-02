Karpuz kilo aldırır mı? Gece karpuz yemek kilo yapar mı?

Karpuz içeriğinde bulunan yaklaşık %90'ın üzerindeki su oranı ile özellikle sıcak havalarda serinlemeyi mümkün kılarken vitamin ve mineralli yapısı sayesinde vücuda fayda sağlıyor. Sıcak havalarda sıkça tüketildiği için karpuzun kilo alıp aldırmadığı insanlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…

KARPUZ KİLO ALDIRIR MI?

Yazın en çok tüketilen meyvelerden bir tanesi karpuz olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sıcak havalarda kurtarıcı bir serin bir meyvedir. Sıcak havalarda oldukça fazla tüketilen bu meyve kalori olarak düşük bir meyve olduğu için kilo aldırmaz diyebiliriz. Fakat gereğinden fazla tüketmek fazla kalori oluşturacağından dikkatli bir şekilde tüketmek gerekmektedir. Bunlara ek olarak şeker oranı fazla bir meyve olduğu için fazla karpuz yemek kan şekerinde dengesizliklere neden olabilmektedir. Bu nedenle ne kadar karpuz yediğimize dikkat etmek gerekmektedir.

GÜNDE EN FAZLA KAÇ DİLİM KARPUZ YENMELİ?

Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden bir tanesi karpuzdur. Karpuz içeriğinde bulunan %90'ın üzerindeki su miktarı ile serinlememize yardımcı olur. İçeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücuduna oldukça sağlıklı olsa da içerisinde bulunan şeker kan şekerinde dengesizliklere neden olabiliyor. Bu nedenle gün içerisinde fazla karpuz tüketmemek gerekmektedir. Günde 2 veya 3 dilimden fazla karpuz tüketmek kalori ve şeker alımını arttıracağı için insan vücudunda bazı sorunlar ortaya çıkarabilmektedir.

DİYETTE KARPUZ NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Özellikle sıcak yaz günlerinde en çok tüketilen meyvelerden bir tanesi karpuz olarak karşımıza çıkmaktadır. Karpuzun içeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücuduna oldukça faydalı bir meyvedir. Fazla tüketilen karpuz içerisinde bulunan şeker sebebi ile kan şekerinde dengesizliklere ve fazla kalori alımına neden olabilir. Diyet yapanlar için ise diyetisyenleri diyet listelerine ekleyebilmektedir. Fakat diyet listeleri kişiye özel olduğu için kesin bir şey söylemek mümkün değildir.