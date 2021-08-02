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Giriş Tarihi: 2.8.2021 09:46 Son Güncelleme: 2.8.2021 09:47

Keten tohumunu kimler kullanamaz? Keten tohumunun yan etkileri nelerdir?

Keten tohumunu kimler kullanamaz? Keten tohumunun yan etkileri nelerdir?

Keten tohumu içeriğinde bulunan vitamin, mineral ve yüksek lifler sayesinde insan vücudu için oldukça faydalı olan bir gıdadır. Bu gıdanın tüketimi pek çok rahatsızlığın önlenmesinde ve tedavisinde de önerilir. Bu nedenle son zamanlarda kullanım sıklığı artmış ve buna bağlı olarak keten tohumu hakkında yanıtları merak edilen bazı sorular araştırılmaya başlanmıştır. Bu soruların arasında “ Keten tohumunu kimler kullanamaz?” gibi sorular da yer almaktadır.

Keten tohumu içeriğinde bulunan zengin bileşenler sayesinde vücut için oldukça faydalı bir besindir. Fakat her besinde olabileceği gibi keten tohumunu kullanmaması gereken kişiler ve keten tohumunun yan etkileri bulunmaktadır. İşte keten tohumu hakkında detaylar…

KETEN TOHUMUNU KİMLER KULLANAMAZ?

Keten tohumu insanlar için oldukça faydalı bir besindir. Bu besinin tüketilmesi de çok önemlidir. Fakat bazı bireyler keten tohumu kullanmamalıdır. Bu bireyler keten tohumuna alerjisi bulunan kişilerdir. Bunlara ek olarak kronik rahatsızlığı bulunan bireyler, hamile bireyler ve emziren bireyler de keten tohumu kullanırken dikkatli olmalı, hatta keten tohumunu kullanmadan önce doktorlarına danışmalılardır. Aksi taktirde keten tohumu yan etki gösterebilir ya da istenmeyen rahatsızlıklara sebep olabilir. Bu nedenle keten tohumunu doktora danışarak dengeli ve düzenli tüketmeliyiz. Bilinçsizce ve fazla tüketilen keten tohumu insanlar için bazı sorunlara yol açabilir.

KETEN TOHUMUNUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Keten tohumunun insan vücuduna pek çok yararı bulunmaktadır. Bu faydalar saymakla bitmez fakat keten tohumunun faydalarından yararlanmak isteyen kimseler keten tohumu kullanırken dikkatli olmalıdır. Keten tohumunun ve keten tohumu yağının aşırı tüketimi insanlara bazı yan etkiler yapabilmektedir. Bu yan etkiler şu şekildedir:

  • Midede şişkinlik
  • Mide ve bağırsaklarda gaz
  • Mide ve bağırsaklarda rahatsızlık
  • Hazımsızlık
  • İshal
  • Alerji ve alerjiye bağlı şişlik, kaşıntı, kızarma vs.
  • Aşırı tüketimi anormal hormonal değişikliklere sebebiyet verebilir.

Ayrıca yan etki sayılmasa da keten tohumunun fazla tüketimi iştahı azaltabilir ve başka besinlerden alınacak vitaminleri engeller. Bu neden ile keten tohumu tüketirken dikkatli olunmalı ve bilinçsiz bir şekilde ve aşırı tüketilmemelidir.

KETEN TOHUMU HER GÜN YENİR Mİ?

Keten tohumunun vücuda pek çok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar için keten tohumu yenebilir. Keten tohumu uygun miktarda tüketildiği taktirde her gün yenilebilecek bir gıdadır. Günlük kullanım miktarı geçilmeden ve bilinçli bir şekilde kullanılırsa keten tohumunun faydalarından yararlanılabilir. Fakat keten tohumunu kullanırken bilinçli olunmalı yüksek miktarlarda tüketilmemelidir.

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Keten tohumunun insan vücuduna pek çok faydası bulunur. Bu faydalardan bazıları ise şu şekildedir:

  • Yüksek lif içeriği sebebi ile kan şekeri seviyesini kontrol eder. Yüksek lif sebebi ile mideyi dolu tutar ve fazla kalori alımını engelleyerek kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek lif içermesi sebebi ile pek çok diyet listesinde yer alır.
  • Keten tohumu ile ilgili yapılan araştırmalar, keten tohumunun meme kanserini önlemeye yardımcı olabileceği belirtilmiştir.
  • İçeriğinde bulunan yüksek lif içeriği sebebi ile diyabet hastalarının kan şekeri seviyesini dengeler.
  • İçerisinde bulunan Omega 3 sayesinde kötü kolesterol seviyesini azaltır. Bu özelliği ile kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.
  • Keten tohumunun rozalı ve egzamalı cilde uygulanması iltihap bulunan alanları iyileştirir. Ayrıca güneş yanıklarına iyi gelir.
  • Keten tohumu yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sorunlarına iyi gelmektedir.
  • Keten tohumu içerisinde bulunan bazı bileşenler sebebi ile bağışıklığı arttırmaktadır.
  • Keten tohumu içerisindeki omega 3 sayesinde göz kuruluğunu azaltır.
  • Keten tohumu içerisinde bulunan proteinler nedeni ile kırılgan saç ve tırnaklara iyi gelir.
  • Düzenli keten tohumu tüketimi yumurtalık disfonksiyonunu azaltmaya yardımcı olur.

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Keten tohumunu kimler kullanamaz? Keten tohumunun yan etkileri nelerdir?
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