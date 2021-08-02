Noodle kilo aldırır mı? Noodle kilo yapar mı?

Noodle özellikle son dönemde popülaritesi artmış bir yiyecektir. Bu yiyecek Aysa kültüründen ülkemize geçmiş olup hızlı bir şekilde ülkemizde benimsenmiştir. Fazlaca tüketilen noodle'ın kilo alıp aldırmadığı ise merak konusu olmuştur. İşte konu hakkında detaylar…

NOODLE KİLO ALDIRIR MI?

Hazır noodle özellikle hızlı bir şekilde yemek yemek isteyen kişilerin hızlı bir şekilde karnını doyurabileceği bir seçenektir. Özellikle son yıllarda sıkça tüketilmeye başlanmıştır. Noodle tadı güzel ve kolay bir yiyecek olsa da pek çok zararı bulunmaktadır. Vücudun kilo alma mekanizması alınan kalorinin harcanan kaloriden yüksek olması ilkesine dayanmaktadır. Yani vücuda gelen fazla kaloriler vücuda kilo yapmaktadır. Bu neden ile noodle'ı gereğinden fazla tüketmek vücuda fazla kalori gelmiş olacağı sebebi ile kilo almaya yardımcı bir besindir. Fakat uzmanlar hazır noodle'ların içeriğinde bulunan zararlar sebebi ile noodle tüketimini tavsiye etmemektedir.

NOODLE'IN KALORİSİ YÜKSEK Mİ?

Noodle hızlı bir şekilde karnını doyurmak isteyenler için lezzetli ve pratik bir yoldur. Bu nedenle yenmesi sıklık ile tercih edilir. Sıkça tüketilmesi sebebi ile noodle'ın kalorisinin yüksek olup olmadığı merak konusudur. Noodle aslında normal bir insan için fazla kalorisi bulunan bir yiyecek sayılmaz. Fakat noodle'ı fazla ve bilinçsiz bir şekilde tüketmek kalorisini arttırabilmektedir. Bu nedenle noodle yerken dikkatli olunmalı fazla tüketilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

NOODLE KAÇ KALORİ?

Hazır noodle son zamanlarda oldukça sık tüketilen besinler arasında yer almaktadır. Gerek pratikliği gerek lezzeti ile insanları kendine bağlamayı başarmıştır. Bu nedenler sebebi ile de oldukça sık tüketilir. Sık tüketilmesi sebebi ile de noodle'ın kaç kalorisi bulunduğu merak edilmektedir. Noodle'ların oldukça fazla çeşidi ve markası bulunmaktadır. Ve bu çeşitlerin her birinın kalorisi farklıdır. Bu neden ile noodle'ın kaç kalori olduğunu kesin bir şekilde söylemek mümkün değildir. Fakat 100 gram noodle'ın ortalama 350 kalori olduğu söylenebilir.