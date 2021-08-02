Propolisi kimler kullanamaz? Propolisin yan etkileri nelerdir? s1

Propolis içerisindeki etken maddeler nedeni ile insan vücudu için oldukça faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebi ile pek çok insan propolis kullanmak ister. Fakat her maddenin olduğu gibi propolisin de yan etkileri bulunur ve propolisi kullanmayacak kişiler bulunur. İşte detaylar…

PROPOLİSİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Pek çok faydası bulunan propolisin yan etkileri oldukça sınırlıdır ve şu şekildedir:

Fazla miktarda kullanımı mideyi rahatsız edebilir.

Alkol ile birlikte alındığı zaman kusma ve bulantıya sebep olabilir.

Bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Uzun süre ve bilinçsiz bir şekilde tüketildiği zaman deride kızarıklık, kaşıntı ve dökülme gibi sorunlara yol açabilir.

PROPOLİSİ KİMLER KULLANAMAZ?

Propolis içeriğindeki etkin maddeler sebebi ile insan vücudu için oldukça faydalı bir gıdadır. Fakat bazı bireylerin propolisi kullanmaması gerekmektedir. Bu bireyler ise şu şekildedir:

Bala alerjisi: Bala alerjisi bulunan bireylerin propolis kullanması güvenli olmayabilir. Çünkü propolisin de içerisinde bulunan maddeler bala karşı alerjisi bulunan bireylerde sorun çıkarabilir.

Alkol: Alkol kullanan bireylerin propolis kullanımı nulantı ve kusma gibi bazı mide problemlerine yol açabileceğinden alkol kullanan kişilerin propolis kullanması önerilmez.

Astım: Astım hastalığı bulunan bireylerin propolisi dikkat bir şekilde kullanması gerekmektedir. Bu bireyler propolisi kontrollü ve düşük miktarda kullanmalıdır.

Hamile ve emziren kadınların propolisi kullanmadan önce doktorlarına danışması gerekir. Çünkü propolisin bebekte ne gibi etkiler yapacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaklaşan ameliyatı bulunan kişiler: Propolis kanda sıvılaşmaya sebep olabileceği için ameliyat öncesi kullanımı tavsiye edilmez.

PROPOLİS NASIL TÜKETİLİR?

Propolis arıların yaptığı bir üründür ve propolis pek çok hastalığa iyi gelmektedir. İçerisinde bulunan etkin maddeler nedeni ile insan vücuduna oldukça faydalıdır. Genellikle propolis aktarlarda bulunur. Propolisin birkaç türü bulunuyor. Bu türler toz, tane damla ve krem şeklindedir. En çok tüketilen propolis ürünü ise propolis damlası yani propolisin sıvı halidir. Propolis genelde yoğurda, süte, bala ve pekmeze katarak ya da ekmeğe sürerek tüketilebilir. Suda çözünür formda olanları ise süte, meyve suyuna, çaya, kahveye katılarak kullanılabilir.

PROPOLİS KAÇ GÜN KULLANILMALI?

Propolis içerisinde reçine, balmumu esansiyel yağlar içeren bir gıdadır. Bu gıdayı tüketmek oldukça faydalıdır. Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle iltihap oluşumunu önlemekte kullanılır. Propolisi fazla kullanmak insan vücuduna yan etkilere sebep olabilmektedir. İnsan vücudu için oldukça önemli bir gıda olan propolis günde en fazla 3 defa kullanılabilir. Ne kadar süre kullanmanız gerektiğini de bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

PROPOLİS DAMLAYI HERKES KULLANABİLİR Mİ?

Propolis pek çok derde deva olması ile bilinen bir gıdadır. Propolisin birkaç çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden bir tanesi de sıvı, damla formudur. İçeriğindeki etkin maddeler nedeni ile propolis tüketimi herkes için uygun değildir. Bazı özel durumu, hastalığı olan kişilerin kullanmaması gerekmektedir. Bu neden ile propolisi kullanmadan bir doktora danışmanız gerekmektedir.

PROPOLİS MİDEYE İYİ GELİR Mİ?

Propolisin vücut için pek çok faydası bulunmaktadır. Bu faydalardan bir tanesi de mideye iyi gelmesidir. Propolisin faydaları arasında mide kanserinin önemli bir sebebi olan Helicobakter Pylori üzerinde antibakteriyel etkisi bulunması bu sebep ile mide kanserine iyi gelmesi bulunuyor. Ayrıca sindirimin kolaylaşmasını, kabızlık hazımsızlık gibi şikayetlerin azalmasına etkisi bulunuyor. Bunlara ek olarak bu mucizevi gıda gastrit ve ülser gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor.

PROPOLİS TANSİYONU YÜKSELTİR Mİ?

Propolisin insan vücuduna pek çok etkisi bulunur. Araştırmalar sonucu propolis kullanımının tansiyonu yükseltmediği aksine propolis kullanımının tansiyonu düşürücü etkisi olduğu görülür.

PROPOLİS BOZULUR MU?

Evet propolis bozulan bir gıdadır. Özellikle aktarlardan aldığımız sıvı, krem gibi propolislerin üzerinde son kullanma tarihleri bulunmaktadır. Genellikle propolisin raf ömrü ortalama 18-24 aydır. Fakat propolisi temin ettiğiniz yerden propolisin ne zaman bozulacağına dair bilgi almanızda fayda bulunmaktadır.