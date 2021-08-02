Salatalık kilo aldırır mı? Fazla salatalık yemek kilo yapar mı?

alatalık, hem tadının güzel olması hem de doygunluk sağlayan bir sebze olması dolayısıyla en çok tüketilen yaz sebzelerinden bir tanesidir. İçeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde vücuda fayda sağlamaktadır. İşte salatalık tüketimi ile ilgili detaylar.

SALATALIK KİLO ALDIRIR MI?

Salatalık içerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücudu için oldukça sağlıklı bir besindir. İçerisinde bulunan zengin lifler sebebi ile de uzun süre tok kalmaya yardımcı bir besin olduğu bilinmektedir. Salatalık doğru tüketildiği zaman kilo vermeye yardımcı bir besindir. Bu sebepler ile normal bir düzende salatalık tüketimi kilo aldırmaz. Fakat fazla salatalık tüketimi doğru değildir. Fazla salatalık tüketimi diğer besinlerden alınan vitamin ve minerallerin az alınmasına sebep olabilir ve bu vitaminlerin ve minerallerin az alınması da vücutta bazı işlevlerde aksaklık yaşanmasına sebep olabilir. Bu aksaklıklar sonucu da hastalıklar oluşabilir. Bu neden ile salatalık yemek konusunda aşırıya kaçılmamalı, dengeli ve düzenli bir yemek programı eşliğinde salatalık tüketimi yapılmalıdır. Bu sayede salatalık yemek vücuda fayda sağlayacaktır.

GECE SALATALIK YENİR Mİ?

Salatalık tüketimine her besinde dikkat ettiğimiz gibi dikkat etmemiz gerekmektedir. Gece salatalık tüketimi de merak edilen bir konudur. Gece salatalık tüketmek insan vücuduna kilo olarak geri dönmez. Çünkü salatalığın içeriğinin yüksek oranı sudur. Bu sebep ile salatalık yüksek kalorili bir besin değildir. Gece açken yenilen salatalık diğer fazla kalorisi bulunan yiyecekleri yemeyi önleyeceği için gece açlık ataklarında tercih edilebilecek besinler arasında yer almaktadır. Fakat yine de gece bir şeyler yemek iyi değildir.

GÜNDE KAÇ TANE SALATALIK YENMELİ?

Salatalık yaz aylarında özellikle kahvaltılarda ve salatalarda sıkça gördüğümüz ve sıkça tükettiğimiz bir besindir. Salatalık tüketmenin insan vücudu için pek çok güzel etkisi bulunmaktadır. Salatalığın içeriğinde bulunan yüksek lif sayesinde salatalık tok kalmaya, mide ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye, hazımsızlığı gidermeye yardımcı bir besindir. Fakat salatalığı bilinçli bir şekilde tüketmek gerekir. Uzmanlar tarafından tavsiye edilen salatalık tüketim miktarı günlük 2 adet olarak belirlenmiştir. Fazla salatalık tüketmek insanı tok tutar ve başka besinlerden gelecek olan vitamin ve mineralleri engeller. Bu neden sebebi ile fazla ve bilinçsiz salatalık tüketimi önerilmez.

1 ADET SALATALIK KAÇ KALORİ?

Salatalık ülkemizde sıkça tüketilen ve oldukça kolay bir şekilde ulaşılabilen bir besidir. Bu besin sebze sınıfına girmektedir. İçeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücudu için oldukça faydalı bir sebzedir. Bu sebze sık tüketilmesi sebebi ile kalorisi oldukça merak edilmektedir. 1 orta boy salatalık (ortalama 120 gram) 18 kalori olarak karşımıza çıkmaktadır. Salatalık içeriğinin %79'u karbonhidrat, %16'sı protein, %5'i yağ olarak karşımıza çıkar. Salatalık içeriğindeki lifler sayesinde mideyi çok düşük kaloriye sahip olmasına karşın tok tutmaya yardımcı olur.