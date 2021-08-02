Süt ishal yapar mı? İshalken süt içilir mi?

İshal bazı durumlarda bağırsaklarda meydana gelen bir sıkıntıdır. Bu tür zamanlarda vücut yiyecek artıklarının içerisindeki suyu ememez ve boşaltım artığı sıvı olabilir. Bu olayın ise pek çok sebebi bulunabilmektedir. Bu olayın sebeplerinden bir tanesi ise fazla süt tüketimi olabilir.

SÜT İSHAL YAPAR MI?

Süt ve süt ürünleri içerisinde oldukça fazla vitamin ve mineral bulunsa da bazı insanlara dokunabiliyor. İçerisinde bulunan laktoz nedeni ile sindirimi güç olabiliyor. Bu yüzden süt tüketimi insanlarda ishale neden olabiliyor. Eğer süt içtikten sonra ishal, gaz ve şişkinlik gibi sıkıntılar hissediyorsanız laktoza intoleransınız olabilir. Laktoz intoleransı ise ishale sebep olabiliyor. Bu nedenle sütü laktozsuz şekilde tüketebilirsiniz.

İSHALKEN SÜT İÇİLİR Mİ?

İshal olunduğu zaman uzmanlar tarafından bol bol sıvı alınması tavsiye ediliyor. Özellikle ishal olunduğu zaman insan vücudu ishal ile birlikte su ve mineral kaybediyor demektir. Bu nedenle ishal olunan zamanlarda vücudun kaybettiği suyu yerine alabilmesi için uzmanlar ishal olunduğu zaman bol bol sıvı alınmasını önerir. Fakat alınması gereken sıvı özellikle sütten alınmamalıdır. Süt içerisinde bulunan laktoz sebebi ile ishali daha kötü hale getirebilir. Süt normalde daha çok kabız yapan bir içecek olsa da ishal olunduğu durumlarda süt ve süt ürünleri tüketmek ishali daha kötü bir hale getirir. Çünkü ishal olunduğu zaman vücut geçici olarak laktoz intoleransı oluşturabilir.

SÜT NEDEN İSHAL YAPAR?

Sütün içerisinde laktoz bulunmaktadır. Laktoz süt içerisinde olan şekerdir. Ve iki şeker olan glikoz ve galaktozun birleşmesi ile oluşur. İnsan vücudu laktozdan direkt olarak faydalanamaz. İnsan vücudunun laktozdan faydalanabilmesi için laktozun laktaz enzimi ile glikoz ve galaktoza ayrılması gerekmektedir. Laktoz intoleransının asıl nedeni ince bağırsağın yeteri kadar laktaz enzimi üretememesidir. İnce bağırsakta yeteri kadar laktaz enzimi bulunmuyor ise laktozun bir kısmı parçalanamaz ve bu laktozlar kalın bağırsağa geçerler. Bu laktozlar kalın bağırsağa geçtikleri zaman orada bulunan bakteriler laktozlar parçalanır. Laktoz kalın bağırsakta parçalanınca ise gaz, kramp, kabızlık ve ishal gibi sorunlara yol açabilir. Kısaca ne kadar fazla süt tüketirseniz o kadar fazla şikayetiniz oluşur. Bu nedenle süt tüketim miktarına dikkat etmeniz uzmanlar tarafından önerilmektedir.

HAMİLELİKTE SÜT TÜKETİMİ

Hamileler bebekleri için bir kaynaktır. Bebek ihtiyacı olan bütün vitamini, minerali anneden alır. Bu sebeple bebek kemik gelişimi ve kas gelişimi için çok önemli olan minerallerden bir tanesi olan kalsiyumu da annesinden almaktadır. Hamilelik döneminde anne vücudunda yeteri kadar kalsiyum bulunmaz ise bebeğin kalsiyum ihtiyacının karşılanması için anne vücudu kemikleri yıkarak anneden kalsiyum almaya başlar bu da annede diş çürümeleri ve kemik erimesi gibi ciddi sorunlara yol açar. Bu sebeplerden dolayı hamilelerin vücutlarına kalsiyum almaları oldukça önemlidir. Hamileler ise bu kalsiyumu süt içerek karşılayabilirler. Hamilelik süresinde günde 3 bardak süt içilmesi hem bebek hem de anne için tavsiye edilmektedir.