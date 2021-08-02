Süt kabız yapar mı? Bebeklerde süt tüketimi kabızlığa neden olur mu?

Süt her evde bulunan ve insana sağladığı faydalar nedeni ile oldukça sık tüketilen bir besindir. Fakat bu besini tüketen insanlar bazen bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu sıkıntılar arasında da kabızlık ilk sıralarda yerini alıyor. Süt ve süt ürünleri sık ve fazla tüketildiğinde kabızlığa neden olabiliyor. İşte detaylar…

SÜT KABIZ YAPAR MI?

Süt içerdiği protein mineral ve vitaminler ile insan vücudu için oldukça sağlıklı besinlerden bir tanesidir. Fakat her şeyin fazlasının bir sıkıntı yarattığı gibi sütü de fazla tüketmek iyi değildir. Az miktarda süt içmek kabızlık ve mide şişkinliklerinin önüne geçerden fazla süt içmek ise insanlarda kabızlığa neden olabilmektedir. Sütün içerdiği maddelerden bazıları kabızlık yapıcı niteliktedir. Bu sebepler nedeni ile sık sık kabızlık şikayeti olanlar fazla süt tüketmemelidir. Eğer kabızlık şikayetiniz var ise sütü az miktarda içerek kabızlık şikayetinizden kurtulabilirsiniz. Bunlara ek olarak normal süt yerine yağsız ya da laktozsuz süt tüketimi tercih edilir ise kabızlık şikayetleri azalacaktır.

LAKTOZSUZ SÜT KABIZ YAPAR MI?

Sütün içerisinde bulunan şekere laktoz denmektedir. Laktoz, bazı insanlara yan etki yapabilmektedir. Bu yüzden bu insanlar laktozsuz süt tercih etmelidirler. Laktozsuz sütler ise normal sütlere nazaran daha az kabız yaparlar. Yine de gereğinden fazla laktozsuz süt tüketimi kabızlık yapabilir. Fakat mide ve bağırsaklarda kolayca sindirilen bu süt yeterli miktarda tüketildiği zaman mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve hazımsızlık, kabızlık ve şişkinlik gibi sorunların azalmasına yardımcı olur.

SÜT ÜRÜNLERİ KABIZ YAPAR MI?

Süt ve süt ürünleri insanların en çok tükettiği besin gruplarından bir tanesidir. Süt ürünleri denilince akla peynir, ayran, yoğurt, kefir, krema, tereyağı gibi ürünler gelmektedir. Süt ürünleri sütten yapılmaktadır. Bu ürünleri tüketmek insan vücudu için oldukça yararlı olsa da çok fazla tüketmek bazı sıkıntılara yol açabilmektedir. Bu sıkıntılar arasında kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlar da yer almaktadır. Fazla süt ürünü tüketimi lif açısından eksikliğe sebep olacağından kabızlık yapabilmektedir.

BEBEKLERDE HAZIR SÜT TÜKETİMİ

Bebeklerde hazır süt tüketimi 0-12 ay arasında önerilmemektedir. 1 yaşına kadar bebek bağırsakları hazır süt sindirmeye hazır değildir. Bu sebepten dolayı 1 yaşından önce bebeklere hazır süt verilmemelidir. Fakat 1 yaşından önce bebeklere hazır süt verildiyse bu bebeklerin bağırsaklarında olumsuz bir etki yaratacaktır ve bebeklerin bağırsak ve midelerinde hazımsızlık, gaz, kabızlık gibi pek çok sorun yaratacaktır. Bu sebeplerden dolayı bebeklere 1 yaşından önce hazır süt verilmemesi gerekmektedir. Bebek 1 yaşını geçtikten sonra bağırsakları hazır süt sindirmeye hazırdır. İnek sütü içeriğindeki fosfor, kalsiyum, çinko ve vitaminler nedeni ile bebeğin diş ve kemik sağlığı için oldukça yararlıdır. Fakat yine de 1 yaşını geçmiş çocuklara hazır süt verirken dikkatli olunmalıdır. Gereğinden fazla verilmesi yine kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlar ortaya çıkarabilmektedir.