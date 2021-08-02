Süt kansızlık yapar mı? Çok fazla süt içmek kansızlığa sebep olur mu?

Kansızlık birçok insanın yaşadığı sağlık problemlerinden bir tanesidir. Bu problemin ana sebebi vücutta demir emiliminin azalmasıdır. Sütün kansızlığa sebep olup olmadığı ise pek çok insan tarafından merak edilen bir konudur.

SÜT KANSIZLIK YAPAR MI?

Kansızlık vücuttaki demir minerali ve B12 Vitaminin azalması sebebi ile kanın yeterince oksijen taşıyamaması durumuna verilen isimdir. Kandaki demir oranı ve b12 oranı düşük ise kansızlık sorununa sahipsiniz demektir. Süt de maalesef kansızlık yapan gıdalardan bir tanesidir. Sütün kansızlık yapma sebebi ise içerisinde bulunan kalsiyum mineralidir. Sütte fazlaca bulunan kalsiyum bağırsak damarlarında bulunan demir mineralini bağlar ve kansızlık meydana gelmiş olur. Aslında oldukça sık tartışılan bu konu sadece süte özgü bir durum değildir. İçeriği kalsiyum mineralinden zengin olan çoğu besin vücutta kansızlık olmasına bir sebeptir.

ÇOK FAZLA SÜT İÇMEK

Süt içeriğine bulunan vitaminler ve mineraller bakımından oldukça zengin ve dolayısı ile insan vücudu açısından da oldukça faydalı bir besindir. Bu faydalarına rağmen sütü fazla tüketmek insan vücudu açısından zararlı olabilmektedir. Günlük ideal süt miktarı 1 bardaktır ve bundan daha fazla tüketilen süt insan vücudu açısından zararlı olabilmektedir. Fazla süt içmek iştahı keseceği için vücuda başka yararlı maddelerin alınmasına engel olacaktır. Fazla süt tüketimi sonucunda insan vücudunda görülen etkilerden bazıları şunlardır:

Diş çürümesi

Demir eksikliği

Halsizlik

Uykusuzluk

Çocuklarda büyüme hızı yavaşlaması

Böbrek taşı oluşu

Kemik hasarları

Kireçlenme

Kolesterol yükselmesi

Kusma, bulantı

Fazla süt tüketimi vücutta bu tür etkiler oluşturabilir. Fazla süt tüketimi denildiği zaman ise günde 3 bardaktan fazla olacak şekilde süt tüketilmesi anlaşılması gerekmektedir.

KANSIZLIK YAPAN YİYECEKLER

Kansızlık vücuttaki demir minerali ve B12 Vitaminin azalması sebebi ile kanın yeterince oksijen taşıyamaması durumuna verilen isimdir. Kandaki demir oranı ve b12 oranı düşük ise kansızlık sorununa sahipsiniz demektir. Vücutta kansızlığa sebep olan yiyecekler ise şu şekildedir: