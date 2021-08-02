Süt kilo yapar mı? Süt kilo aldırır mı?

Kilo almanın asıl sebebi vücutta yakılandan fazla kalori almaktır. Fazla olarak tüketilen kalorilerin hepsi vücuda kilo olarak geri dönebilmektedir. Süt için ise kilo aldırıp aldırmadığı merak konusudur. Sütün kilo aldırıp aldırmadığı ile ilgili detaylar…

SÜT KİLO ALDIRIR MI?

Kilo almanın asıl sebebi vücutta yakılandan daha fazla kalori almaktır. Süt ise iyi bir protein ve besin kaynağıdır. Bu sebeple kilo almayı sağlayabilir. Eğer bir günde tükettiğiniz süt miktarı fazla ise almanız gereken miktardan daha fazla kalori almış olabilirsiniz. Bu da size kilo olarak geri dönüş yapacaktır. Fakat kilo almaya sütün içerisindeki yağ miktarı da etki etmektedir. Az yağlı sütler daha az kaloriye sahip oldukları için daha az kilo aldırdıklarını var sayabiliriz.

GECE SÜT İÇİLİR Mİ?

Gece süt içmek vücut için oldukça yararlıdır. Özellikle gece acıktığınız zaman aç bir karın ile yatağa gitmektense bir bardak süt içerek tok hissedebilir, tok hissederek uyuyabilirsiniz. Ayrıca gece yatmadan önce bir bardak süt içmek vücudu dinlendirir ve daha kolay bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca gece içilen süt vücutta gece boyunca kas proteinlerinin oluşumunu arttırmaktadır. Bu sebeplerden dolayı gece yatmadan önce süt içmek insan vücudu için oldukça yararlıdır. Fakat süt içtikten sonra gaz, şişkinlik ishal ya da kabızlık gibi şikayetleriniz oluşuyor ise süt içmeden önce bir doktora danışmalısınız. Bu şikayetler ince bağırsakta laktoz intoleransının göstergesi olabilir

DİYETTE LAKTOZSUZ SÜT İÇİLİR Mİ?

Laktoz, sütün içerisinde bulunan şeker türüdür. Bu şekerin parçalanması vücutta yeterince laktaz enzimi bulunması gerekir. Laktaz enziminin vücutta yetersiz oluşumu laktozun emilimini engeller bazı sindirim şikayetleri oluşur. Laktoz intoleransı olarak adlandırılan bu hassasiyetin çözümlerinden bir tanesi de laktozsuz süt tüketmektedir. Laktozsuz süt ise her zaman tüketilebilir. Diyette ya da normal zamanda laktozsuz süt tüketilebilir.