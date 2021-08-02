Süt sivilce yapar mı? Süt ürünleri akneye neden olur mu?

Süt insan vücudu için oldukça faydalıdır. Süt tüketimi insan hayatında genç yaşlardan itibaren kemik ve diş gelişimi için çok önemli yer kaplıyor. Sütün güzel etkilerinin yanı sıra insan vücuduna bazı hoş olmayan etkiler de yapabiliyor. İşte detaylar…

SÜT SİVİLCE YAPAR MI?

Süt ve süt ürünleri nedeni tam olarak bilinmese de içeriğindeki yağlar ve hormonlar nedeni ile vücutta sivilceye neden olabiliyor. Ayrıca sütün içerisinde bulunan laktoz bir şeker türü olduğundan şekerler de sivilceye neden olabildiğinden eğer daha az sivilce oluşmasını istiyor iseniz yağsız ve laktozsuz sütleri içmeyi tercih etmelisiniz. Bazı kişilerde süt genetik yatkınlığa bağlı olarak sivilce oluşturmazken bazı kişilerde ise tam tersine genetik yatkınlığa bağlı olarak sivilce oluşumunu destekler nitelikte etki yapabiliyor.

SÜT ÜRÜNLERİ AKNEYE NEDEN OLUR MU?

Süt ürünleri denilince akla sütten üretilen ve başta peynir ve yoğurt olmak üzere pek çok gıda geliyor. Peynir ve yoğurda ek olarak süt ürünlerine örnek verecek olursak bunlar içerisinde kefir, ayran, krema, tereyağı, labne yani içerisinde süt içeren her gıdayı örnek olarak verebiliriz. Bu gıdalar da aynı süt gibi genetik yatkınlığa bağlı olarak, içerisinde bulunan yağ ve şeker miktarına göre insan vücudunda akneye neden olabiliyor.

EN ÇOK HANGİ YİYECEKLER SİVİLCE YAPAR?

İlk önce ergenlik döneminde çıkmaya başlayan sivilceler hayat boyu sık sık karşımıza çıkan problemler arasında yerini almaktadır. Sivilce oluşumu tükettiğimiz gıdalar ile oldukça azalıp artabilmektedir. En çok sivilce yapan gıdalar şu şekildedir:

Şeker: Özellikle işlenmiş gıdaların içerisinde bulunan şeker, cildin yağlanmasına ve zaman geçtikçe sivilce oluşumuna yol açmaktadır. Şekerin vücuda alınması ile birlikte insülin seviyesi yükselir ve insülin seviyesinin yükselmesi de ciltteki sebumu arttırır. Artan sebum sivilce oluşumunu arttırıcı etki yapar.

İşlenmiş Tahıllar: İşlenmiş tahılların içerisinde bulunan karbonhidratlar da ciltte sivilce oluşumuna yol açmaktadır. Beslenme düzeninde bu tür gıdalara sıkça yer veren kişilerde sivilce daha fazla gözlenmektedir.

Fast Food: Hızlı yemek anlamına gelen bu besinler içerisinde bulunan işlenmiş karbonhidratlar ve yağ sayesinde sivilce oluşumuna oldukça katkıda bulunur. Sıkça fast food tüketen bireylerde sivilce görülme oranı fazla fast food tüketmeyen bireylerde sivilce görülme oranından %24 daha fazladır.

Süt ve Süt Ürünleri: Vücudun gelişimi açısından oldukça önemli bir yere sahip olmalarına karşın süt ve süt ürünleri vücutta insülini yükselttiklerinden dolayı sivilcelenmeye etkili olabiliyor.

Çikolata: Yapılan araştırmalara göre çikolata sivilce oluşumunu arttırıcı etkiye sahiptir.

Hayvansal gıdalar: Hayvanların bir çoğunda hayvanın hızlı büyüyüp gelişmesi için hormon takviyeleri uygulanıyor. Bu da hayvansal gıdalara yansıyor. Hayvansal gıdalar tüketildiği zaman vücutta hormon dengesizliği ortaya çıkıyor bu durum ise sivilce oluşumuna sebep oluyor.

Kuruyemişler: İçeriğindeki yağlar sebebi ile vücutta sivilce oluşumuna sebep olabiliyor.

SÜT CİLDİ BOZAR MI?

İnsan vücudu için oldukça faydalı besinlerden birisi olan süt, insan cildi için o kadar da faydalı olmayabiliyor. İçeriğinde bulunan yağlar ve şekerler ciltte siyah okta ve aknelere sebep olabiliyor.