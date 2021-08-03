Daha çok dağ eteklerinde yetişen dağ çayının insan sağlığı üstünde önemli etkileri vardır. İnsan vücuduna doğal yöntemlerle sağladığı faydalarına geldiğimizde herkes dağ çayı faydaları nelerdir? Dağ çayı nasıl yapılır? sorularına cevap bekliyor. İşte tüm cevaplar yazımızda sizlerle.

DAĞ ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Vücudumuzdaki bağışıklık sistemini güçlendiren dağ çayı tam bir mide dostudur. Anadolu çağı olarak da bilinen dağ çayı vücut sistemini toparlandıran güçlü özelliklere sahiptir. Bu özellikler aşağıdaki yazımızda sizlerle beraber.

Tansiyon rahatsızlığı bulunan kişilere iyi gelir.

Dağ çayının içerisinde bulunan flavonoid güçlü bir antioksidan maddesidir. Bu sebeple vücudumuza güçlü bir antioksidan kaynağı sağlar.

İştahsızlık problemi yaşayan insanlara iyi gelir.

Vücutta oluşan zararları yok etmeye yarar.

Vücudumuzda oluşan iltihaplanmalara iyi gelir.

Mide rahatsızlığı, hazımsızlık problemlerine karşı birebir fayda sağlar.

Dağ çayı içerisindeki bileşenler sayesinde gün içindeki yaşadığımız düşük enerjiye ve halsizliğe karşı savunma sağlar.

Mide de oluşan fazla asiti yok eder.

Kış aylarında yaşadığımız solunum ve nezle gibi rahatsızlıklarına karşı ilaç tedavisi kullanmak istemeyenler için güçlü bir çözümdür.

Yaz kış terleme sorunu yaşan insanların sorununu çözer.

Regl döneminde oluşan yoğun ağrılara karşı güçlü bir çözümdür.

Fazla stresin yarattığı rahatsızlıklara karşı gelerek stresi azaltır.

Damar tıkanıklıkları ve kalp rahatsızlığına iyi gelir.

Çinko ve potasyum yönünden zengin olan dağ çayı, kişilerin cinsel hayatında da yer alır.

Saç köklerini besleyerek dökülme sorunlarına yol açmaz.

Saç uzatmada etkilidir.

DAĞ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Genellikle ormanlar ve dağlık bölgelerde yetişen doğa mucizesi olan dağ çayının yapımı oldukça basittir. Faydalarını öğrenen kişiler dağ çayı tarifi, dağ çayı nasıl demlenir? sorularının cevaplarını merak ediyor.

İşte dağ çayı tarifi:

1 bardak su dolu demlik veya tencere içerisine yaklaşık olara 1 yemek kaşığı dağ çayını ilave edin. Daha sonra kaynamaya bırakın. Biraz kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve demlemeye bırakın. 5 dakika kadar demlenmeye bıraktıktan sonra tanelerini ayırmak için dağ çayını süzgeçten geçirdikten sonra çay içmeye hazır hale gelir. Dağ çayının faydalarından yararlanmak için düzenli kullanım önemlidir. Gün içerisinde 3 defa tüketmekte yarar vardır. Dağ çayını 7 gün bu düzende tüketirseniz 1 hafta ara verdikten sonra tekrar aynı düzene dönebilirsiniz.

DAĞ ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Dağ çayı içinde bulunan yüksek antioksidan sayesinde vücudumuza bir koruma kalkanı sağlıyor. Dağ çayı ne işe yarar? Soruları kapsamında dağ çayının nelere iyi geldiklerinden bahsedersek hem çay olarak hem de yağ olarak tüketebileceğimiz dağ çayı, grip nezle gibi rahatsızlıklarda iyileşme süresini kısaltır. Oluşan öksürükleri dindirir. Balgam sökücü özelliği vardır.

DAĞ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Sağladığı yararlar sayesinde akıllarda oluşan dağ çayı zayıflatır mı? sorularına cevap arayanlara son nokta. Dağ çayı direkt olarak zayıflamak isteyen kişilerin beklentisini karşılamaz. Yemeklerin içine katıldığı zaman kilo vermeye çalıştığınız dönemde hızlandırıcı etkisi olur. İdede oluşan gaz ve şişkinlik problemlerini giderir.

DAĞ ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Kadınların regl dönemlerinde korkulu rüyası olan sancı ve ağrılar için dağ çayı birebir fayda sağlamaz. Sakinleştirici etkisi sebebiyle ağrılarla baş edilebilir fakat kesin bir şekilde ağrıyı hafifletmez.