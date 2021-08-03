Maydanoz çayı faydaları nelerdir? Maydanoz çayı nasıl yapılır?

Maydanoz çoğu insan için vazgeçilmeyen bitkilerden birisidir. Maydanozun faydaları her dönem en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Kolaylıkla hazırlanarak tüketilen maydanoz çayının hamile kadınlar ya da bebek sahibi olmak isteyen kadınlar tarafından tüketilmemesi önerilir. Ödem söktüren özelliğinin olasından dolayı, hamilelik sürecindeki kadınların olumsuz bir durumla karşılaşması mümkündür. Bu yüzden maydanoz çayını, hamile kalmak isteyen ve hamilelik sürecinde olan kadınlar tüketmemelidir. Maydanozu severek tüketenler ya da faydalanmak isteyenler için hazırladığımız maydanoz çayı neye iyi gelir? Maydanoz çayı ne işe yarar? yazısında tüm detayları bulabilirsiniz.

MAYDANOZ ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek miktarda bir ödem söktürücüdür.

İçerisinde bulunan C vitamini sayesinde kış aylarında yoğunlaşan rahatsızlıkların başında gelen soğuk algınlığını önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan şekerini düzenler.

Enfeksiyon hastalıkları gibi birçok hastalıklardan korunmayı sağlar.

Sakinleştirici etkisiyle stresi önler.

Karaciğeri temizler.

Sivilce, akne gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde büyük önem taşır.

İdrar yollarını temizler.

Böbrek taşı rahatsızlığının tedavisinde kullanılır.

Metabolizmayı hızlandırarak sindirim sisteminde sorun yaşamayı engeller.

Cilde istediği nemi vererek kuru ve çatlak ciltlerin önüne geçer.

Astım hastalığına iyi gelir.

Alerjik öksürükleri azaltır.

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

MAYDANOZ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yapımı oldukça kolay olan maydanoz çayı, tadı ve kokusu ile kendisine hayran bıraktırıyor. Sağladığı faydalar sayesinde düzenli olarak maydanoz çayı nasıl demlenir? soruları karşımıza çıkıyor. Cevaplarını sizler için yazımızda hazırladık:

200 ml suyu küçük bir tencere ya da çaydanlık içerisinde kaynatılır. Su kaynadıktan sonra temizlenip ayıklanmış maydanoz yaprakları dallarıyla beraber suyun içine atılır. Beraber 4-5 dakika kaynadıktan sonra, ocağın altını kapatıp maydanoz suyunu süzün. Kişilerin damak zevkine bağlı olarak tatlandırma amaçlı içerisine limon dilimleri konulduktan sonra içmeye hazır hale gelir. Sıcak veya soğuk olarak tüketilmesi gibi bir ayrımı yoktur.

Maydanoz çayı tarifi

İçilecek miktar kadar su (200ml)

8-9 adet maydanoz

1 adet limon veya limon suyu

MAYDANOZ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Sürekli merak konusu olan maydanoz çayının zayıflama döneminde etkili olup olmadığıdır. Tartışma konusu olan bu çayın tek başına da yüksek miktarda zayıflamaya etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Hatta tek başına bu etkiyi verebilecek nadir besinlerden biridir. Özellikle ödem attırıcı etkisiyle zayıflama dönemindeki insanlara dosttur. İdrar söktürücü özelliği ile de kilo verme çabasında olanlara yardımcı olması bir başka etkendir. Kilo verme döneminde sağladığı bu yararlar sayesinde sadece maydanoz diyeti adı altında kilo veren insanlara rastlamak da mümkündür. Antioksidan özelliği olması toksin atma konusunda da büyük yarar sağlar. İnsan vücuduna vitamin ve mineral sağlayarak dengeli ve sağlıklı bir biçimde kilo vermesine yardımcı olur.

MAYDANOZ ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Regl dönemlerinde oluşan ağrılar için bir şifa olan maydanoz çayı kan akışını hızlandırma özelliği ile kanın kolayca vücuttan sökülmesine yardımcı olur. Regl döneminden birkaç gün önce tüketilmesi durumunda etkisini daha hızlı gösterir. Gün içerisinde içilen birkaç bardak maydanoz çayı regl döneminin zorlu geçmesine engeller.