Mor reyhan çayı faydaları nelerdir? Mor reyhan çayı nasıl yapılır?

Mor reyhan çayı özellikle son dönemlerde zayıflamak isteyen kişiler tarafından tüketilerek diyet listelerin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Daha çok yemeklerde kullanımı yaygın olan mor reyhan bitkisinin insan sağlığına pek çok faydası olduğu için alternatif tıbbın da vazgeçilmez bitkileri arasında yer alır. Anti bakteriyel özellikleri bulunan mor reyhan çayı hakkında merak edilen her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

MOR REYHAN ÇAYI FAYDALARI

Mor reyhan çayı ne işe yarar? sorusunun cevaplarını sizin için yazımızda detaylıca hazırladık. İşte mor reyhan çayı neye iyi gelir? hakkında her şey.

Mor reyhan çayı metabolizmayı güçlendirir. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.

Antibakteriyel özelliği bulunan mor reyhan çayı gribal enfeksiyonların bulaşmasını engeller. Soğuk algınlığına karşı vücudun daha dirençli olmasını sağlar.

Sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bırakma sürecine yardımcı olur.

Ağız kokusu sorunlarını ortadan kaldırır.

Mide asidini dengeler.

Emziren anneler için faydalıdır. Sütün artmasını sağlar.

Göz sağlığına iyi gelir.

İçeriğinde yüksek oranda A vitamini bulunur.

Mor reyhan çayının kokusu böcek ve sineklerin bölgeden uzaklaşmasını sağlar.

Mide bulantısı yaşayan kişilere iyi gelir.

Düzenli tüketimde yorgunluğa, halsizliğe iyi gelir.

Ödem söktürücü özelliği bulunur.

Karaciğer dostudur, böbrekleri korur.

Öksürüğü kesmek için kullanılır.

Migren ağrılarına iyi gelir.

Sakinleştirici etkisi bulunur.

Kötü kanser hücrelerinin oluşmasının önüne geçer.

MOR REYHAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yazımızın devamında mor reyhan çayı nasıl demlenir? sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Mor reyhan çayı tarifi:

Mor reyhan çayını hazırlamadan önce taze mor reyhan yapraklarından yapacaksanız, bu bitkileri yıkamalısınız. Ardından 1 demet mor reyhan bitkisini 10 litre su ile hazırlayabilirsiniz. Ancak burada mor reyhanları 8 bardak su ile kaynatmalısınız. Kalan 2 bardak suyu ise isteğe göre karanfil a da tarçını şekerle karıştırarak 10 ila 15 dakika arasında kaynatmalısınız. Ayrı bir çaydanlıkta kaynattığınız bu karışımı 8 bardak mor reyhan suyuna ekleyin. Ardından limon da ekleyerek tüketebilirsiniz. Eğer isterseniz hazırlanan bu mor reyhan çayını soğuk olarak da tüketebilirsiniz.

MOR REYHAN ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Diyet yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de mor reyhan çayının zayıflamaya etki edip etmediğidir. Mor reyhan çayının yağ yakıcı özelliği olduğu için bu sorununun cevabı evettir. Ancak mor reyhan çayını zayıflamak için tüketmek isteyenler içerisine şeker katmamalı. İsteğe göre tarçın, karanfil ya da limon ile tatlandırarak içmelidir. Günde sabah ve akşam olmak üzere 2 fincan mor reyhan çayı direkt olarak zayıflatmasa da zayıflama sürecinize yardımcı olacaktır.

MOR REYHAN ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Mor reyhan bitkisi anti bakteriyel ve antioksidan özelliği olan bitkidir. Bu yüzden temizleyici etkisi de bulunur. Özellikle regl dönemlerinde tüketildiğinde kasık ağrıları ve kramplarını azaltır. Bunun yanı sır adet söktürücü etkisi de vardır. Kadınlar için zor bir dönem olan regl sürecinde tüketilen mor reyhan çayı sayesinde ağrılarınız azalacaktır. Mor reyhan çayının adet söktürücü etkisini görmek için sabahları sıcak bir şekilde aç karnına tüketebilirsiniz.