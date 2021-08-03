Yaz aylarında varis hastaları için altın öneriler

Yaz aylarında hava sıcaklığının yükselmesi hem varislerin daha belirgin hale gelmesine hem de bacak ağrısı ve ödem gibi rahatsızlıkların artmasına yol açabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. İlker Kiriş, varisleri olan hastaların yılın en sıcak günlerinde varisi azaltacak ve yaz mevsimini daha konforlu geçirebilmelerini sağlayacak altın değerinde önerilerde bulundu.





Yaz mevsimi ile birlikte artan sıcaklığa yanıt olarak vücut ısısını düşürmek amacıyla kan cilt yüzeyine doğru yönlenir ve bacaklarımızdaki toplar damarlar genişler. Böylece hasarlı kapakçıklara sahip ve genişlemiş olan varislerin içi daha da fazla miktarda kanla dolar. Bacaklarda ve ayaklarda ağrı, şişlik, ağırlık hissi ve kaşıntı artar. Bunlara ek olarak, güneş ultraviyole ışınları, toplar damar duvar yapısında bulunan kollajen maddesinde hasara, yapısal bozukluklara ve elastikiyet kaybına yol açar. Böylece cilt yüzeyine en yakın olan ince kılcal damar varisleri artar ve örümcek ağı benzeri kötü görüntü oluşur. Varisin oluşum mekanizmasında pek çok faktör rol alır. Gebelik, şişmanlık, uzun süre ayakta kalmak, bazı meslekler, kadın olmak, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri, dar giysiler giymek, kabızlık, yaşlılık ve genetik faktörler nedeni ile varis oluşabilir.

Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. İlker Kiriş, varisleri olan hastalara verdiği önerilere dikkat edilerek sıcak yaz aylarını daha rahat geçirebileceğinin altını çizdi.



Bacaklarınızı örtecek giysiler tercih edin. İnce dokunmuş pamuk ya da keten gibi nefes alabilen kumaşlardan yapılmış bol etek ve pantolonlar sıcak havalarda rahat etmenizi sağlayacaktır.



Yüzme, yürüyüş ya da bisiklet gibi egzersizleri günün serin saatlerinde düzenli olarak yapın. Bu egzersizler baldır kaslarınızı çalıştırarak kan dolaşımını destekler ve bacaklarınızdaki toplar damarlarda göllenmiş olan kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırır.



Yüksek faktörlü bir güneş kremi ya da nemlendirici kullanın. Böylece güneşin ultraviyole ışınlarını engeller ve toplar damarlarınızdaki kollajeni koruyarak ince kılcal damar varislerinin artmasını önlersiniz.



Yeterince su tüketin. Yaz aylarında gün içerisinde yeterli miktarda su içmek tüm vücut kan dolaşımınız için çok yararlıdır. Vücudunuzun susuz kalması ise bacak toplar damarlarınız ve varislerinizde pıhtı oluşma riskini arttırır.



Sağlıklı bir diyeti tercih edin. Mevsim meyvelerinden olan kiraz, çilek, yaban mersini, muz ve kavun meyvenin kendisine renk veren flavanoidler içerirler. Ayrıca C vitamini ve potasyum açısından zengindirler. Bu meyveler dolaşımınızı destekler, bacak krampları, yangısal reaksiyonlar ve yakınmalarınızı azaltmaya yardımcı olur.



Tatil yolculuğunuza hazırlıklı olun. Uçak ya da otobüs yolculuğunuz sırasında diz altı seviyede orta basınçlı bir varis çorabı giymenizi öneririm. Ayrıca bacaklarınızı saran dar giysiler yerine daha bol ve rahat giysileri tercih edin. Böylece varış noktasına ulaştığınızda bacaklarınızdaki şişlik en az miktarda olacaktır.