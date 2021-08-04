Adaçayı ne kadar tüketilmeli? Adaçayı her gün içilir mi?

Doğada kendiliğinden de yetişebilen, kimi türlerini süs bitkisi olarak kullandığımız adaçayı, ballıbabagiller familyasından Salvia cinsini oluşturan, hoş kokulu bir bitkidir. Çiçekleri çok renkli ve değişik büyüklüklerde olabilen adaçayının yapraklı ise tüylü ve beyazımtıraktır. Depresyona ve strese iyi gelen adaçayı, beyin fonksiyonlarını geliştirirken sindirim sistemini de korur.

ADAÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Depresyonu ve stresi azaltır. Sakinleştiricidir.

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. İdrar ve gaz sökücüdür.

Beyin fonksiyonlarını geliştiren adaçayının Alzheimer hastalığında belirtileri azalttığı, konsantrasyonu arttırıp belleğin güçlenmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.

Ağız-diş sağlığına yardımcı olur. Ağız içi yaralar için gargara olarak kullanılabilen adaçayı, bir iki kullanım sonrasında etkisini gösterecektir. Dişleri beyazlatmada da yardımcı olur.

Ciltteki lekeler ve cilt hastalıklarında kullanılabilen bu bitki, ciltteki yaraların ve çatlakların iyileşmesini hızlandıracak ve cilde parlak bir görünüm verecektir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kışın nezle ve grip gibi soğuk algınlıklarında semptomları azaltır. Hasta olmadan kullanılması ise hastalığın oluşumunu önleyebilir.

Adaçayı banyosunun romatizmaya iyi geldiği düşünülmektedir. Ayak ve cilt bakımında, akne, egzama ve sedef hastalığını önlemede kullanılan adaçayı yaraları da tedavi edebilmektedir. Yine de açık yaraya direkt uygulanmaması gerekmektedir.

Sindirim sistemini de korur. İshal ve gastrit oluşumunu engeller.

Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı özellik taşır. Çayın 15 ila 21 gün süreyle günde 2 kere tüketilmesinin kötü kolesterolün oluşumunu engelleyebilir.

İçinde bulunan K vitamini kemikleri güçlendirir. Kemik erimesi hastalığının ilk döneminde içilmesi tedaviye olumlu yansıyacaktır.

Adaçayının içinde bulunan carnosol, rosmarinic ve quercetin gibi antioksidanlar kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebilir. Bu yüzden birçok kanser türüne karşı faydalı olduğu düşünülmektedir.

Regl söktürücü özelliğe sahiptir. Östrojen hormonunu uyararak regl döneminin düzenlenmesine yardımdı olur.

Aşırı terleme problemi için iyi bir çözümdür.

ADAÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Her şeyde olduğu gibi adaçayında da tüketim sınırı aşılmamalıdır. Fazla tüketimi midede ağrı ve yanmaya sebep olabilir. Kan şekerini düşüreceği için bayılma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Adaçayı tüketimini günde 2-3 fincanla sınırlamak gerekmektedir.

ADAÇAYI HER GÜN İÇİLİR Mİ?

Adaçayı tüketim sınırı aşılmadıkça her gün içilebilmektedir. Yine de her gün ve özellikle aç karna içmek mide ekşimesine sebep olabilir.

ADAÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Adaçayı, hazımsızlık problemlerine yardımcı olduğundan sabah aç karna içilebilir. Gün içinde kahvaltının yanında ya da ara öğünlerde tercih edilebilir. Öğünlerden sonra adaçayı içmek hazma yardım eder. Uyku problemi yaşayanların akşam yemeğinden sonra ada çayı içmesi uykuya dalmayı kolaylaştırabilmektedir.

ADAÇAYI NEDEN GECE İÇİLMEZ?

Her bitki çayını günün her saatinde tüketemeyiz. Gece saatlerinde içilecek bitki çayı rahatlatıcı olmalıdır. Ama adaçayı üretik (idrar çıkışını arttıran) ve tansiyonu yükselten özellikler taşıdığı için gece tüketilip hemen ardından yatılmamalıdır.

ADAÇAYINI KİMLER İÇEMEZ?

Böylesine faydalı bir bitki olduğu için adaçayı herkesçe kullanılmak istenebilir. Fakat adaçayı herkesçe tüketilmemelidir. Şu kişilerin adaçayı tüketirken dikkatli olması ya da direkt olarak tüketmemesi gerekmektedir:

Erkekler:

Adaçayı, içerdiği östrojen yüzünden erkeklerde meme büyümesine, cinsel dürtülerin azalmasına, sperm kalitesinin düşmesine yol açabilir.

Hamileler:

Adaçayı içerdiği östrojen sayesinde regl döngüsünü tetikler. Rahim kasları gevşeyeceği için düşük yapmaya sebebiyet verebilir. Bu yüzden gebelik sürecinde adaçayı önerilmemektir.

Emzirenler:

Emzirmede de adaçayı etkisi bulunmaktadır. Sütü ve kalitesini azaltıcı özelliği bulunduğundan emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Bebekler ve çocuklar:

12 yaş altı çocuklara önerilmemektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde 12 yaş üzerinde günde 1 bardak adaçayı güvenli bulunsa da kesin bir veri yoktur. Bu yüzden 18 yaş üzerinde kullanım güvenli olmaktadır.

Kalp hastaları: