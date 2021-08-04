Haşlanmış patates kilo aldırır mı? Haşlanmış patates kilo yapar mı, diyette yenir mi?

Patates, en sık tüketilen sebzelerden bir tanesidir. Pek çok tüketim şekli bulunan patatesin en sağlıklı ve masum tüketim şekli ise haşlama şeklinde tüketilmesidir. Patatesi haşlayarak tüketmek, içeriğinde bulunan lifler sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlar. Haşlama patates bilinçsiz bir şekilde tüketilmedikçe kilo almaya sebep olmaz.

HAŞLANMIŞ PATATES KİLO ALDIRIR MI?

Patates, dünyada en çok tüketilen sebzelerden bir tanesidir. Hem lezzeti hem de ulaşılabilirliği sebebi ile sıkça tüketilmektedir. Patatesin pek çok pişirilme yöntemi bulunmaktadır. Pişirilme yöntemlerinden ise en çok tercih edilenlerden bir tanesi haşlama yöntemidir. Haşlanmış patates, patatesin en sağlıklı pişirilme şekillerinden bir tanesidir. Patates nişasta içeriği yüksek olsa da içeriğinde yağ bulunmaz. Bu sebep ile dengeli bir şekilde tüketilir ise kilo yapmayacak bir besindir. Fakat haşlanmış patatesi günlük tüketim miktarını aşarsanız bu da vücuda alınan kalori miktarını arttıracağından insanın kilo almasını sağlayabilmektedir. Bu nedenle patates tüketirken dikkatli olunması gerekmektedir.

FIRINDA PATATES KIZARTMASI KİLO ALDIRIR MI?

Patates pişirilmesinin pek çok yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de patatesi fırında kızartmaktır. Fırında patates kızartmasının yapılış şekli ise oldukça kolaydır. Patatesler parmak şeklinde doğranır ve az ya da yağsız bir şekilde fırına konulur. Fırında az yağda kızaran patatesin, normal kızartma patatese göre daha az kaloriye sahip olduğu söylenebilmektedir. Fırında kızartma sayesinde patatesin zararı azalmaktadır. Fırında patates kızartması ise ölçülü bir şekilde tüketildiğinde kilo aldırmamaktadır. Ancak yanında soslar ile birlikte ve tüketmeniz gerekenden fazla miktarda fırında patates kızartması tüketimi vücuda fazladan kalori aldıracağı için kilo alımına sebep olabilmektedir.

PATATES DİYETİ NEDİR?

Patates diyeti, haşlanmış patatesin sık tüketimine dayalı bir diyet biçimidir. Kısa sürede fazla kilo verdirmesi ile ünlenmiş bir diyettir ve son zamanlarda oldukça popülerdir. Bu diyet türünde haşlanmış patates ve haşlanmış patatese ek olarak yoğurt tüketimi yapılmaktadır. Haşlanmış patates içeriğindeki yüksek lif içeriği nedeni ile insan bünyesini tok tutma yetisine sahiptir. Ayrıca haşlanmış patates, patates pişirme yöntemlerinin en sağlıklı hallerinden bir tanesidir. Haşlama patates içeriğinde yüksek nişasta bulunsa da içeriğinde yağ bulunmadığı için kilo almaya sebep olmaz. Ayrıca haşlanmış patates kalorisi düşük olduğu için tüketiminde bir sakınca yoktur. Patates diyeti de haşlanmış patates tüketerek hızlı bir şekilde kilo verdiren bir diyet türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

DİYET YAPARKEN HAŞLANMIŞ PATATES YENİR Mİ?

Patates, dünya üzerinde en çok tüketilen sebzelerden bir tanesidir. Patatesin pek çok tüketilme yolu bulunmaktadır. Bunlar arasında haşlama patates ve kızartma patates en sık yapılan iki yoldur. Patates içeriğinde yüksek lif bulundurmaktadır. Bu sayede haşlanarak tüketildiği zaman insanda tokluk hissiyatı uyandırmaktadır. Diyetisyenler de diyet listelerinde haşlanmış patatese sıkça yer vermektedir. Haşlanmış patates yüksek oranda nişasta içerse de bu nişasta vücuda fazla alınmadığı ve dengeli bir şekilde beslendiği taktirde yağa dönüşmez. Bu sebep ile diyetisyenler diyet listelerinde haşlanmış patatese yer verebilirler. Ayrıca sadece patates tüketilen bir diyet türü de bulunmaktadır. Bu diyet türüne ise patates diyeti ismi verilir.