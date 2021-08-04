Kahve kilo aldırır mı? Fazla kahve tüketmek kilo vermeyi engeller mi?

Kahve tüketimi Türkiye'de oldukça fazladır. Özellikle diyet yapan insanlar kahve tüketmeyi fazla bir şekilde isterler. Kahvenin kendisi değil ama içerisine eklenen krema, şeker, karamel tozu, çikolata, şurup, süt tozu ve tatlandırıcılar kilo alımına sebep olabilmektedir. Kilo alımı vücuda giren kalori ile ilgidir bir meseledir. Bu nedenle sade kahve kalorisi oldukça düşük olduğu için kilo alımına sebep olan bir gıda değildir. Fakat kahvenin kalorisini yükselten maddeler içine girdiği zaman kalorisi de artar ve bu sebepten dolayı kahve kilo aldırabilir. Bu neden ile kahve içerken içerisine bilinçsizce madde katmamız gerekir.

SABAH AÇ KARNINA KAHVE İÇMEK ZAYIFLATIR MI?

Siyah kahve yani içerisine süt tozu, tatlandırıcı, şeker gibi maddelerin girmediği kahvelerin bunlara örnek olarak türk kahvesi, filtre kahve ekspresso vb. metabolizmayı hızlandırıcı etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Dolayısı ile bu tür kahvelerin içerisine süt tozu, krema, tatlandırıcı, şurup gibi maddeler girmediği sürece bu kahvelerin tüketimi metabolizmayı hızlandırır. Sabah aç karna bu kahveleri tüketmek kalp atışlarını hızlandırır, bu sayede vücutta yağ ve şeker yakımı sağlanır ve sabah aç karna kahve içmek metabolizmayı hızlandırması sebebi ile kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca metabolizmayı hızlandırmak bağırsak hareketlerini de hızlandıracak bu sayede hazımsızlığa ve kabızlığa iti gelecektir. Ama zayıflamak için bilinçsiz bir şekilde kahve tüketmek yanlıştır. Kahve tüketirken dikkatli olunmalı ve gerekirse bir uzmana danışmayı ihmal etmemelisiniz.