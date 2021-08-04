Kuru nane çayı faydaları nelerdir? Kuru nane çayı nasıl yapılır?

Uzun yıllardır pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan nane, faydalarından yararlanmak için çay olarak da tüketilmektedir. Özellikle soğuk kış aylarının şifa depolarından sayılan kuru nane çayı, uyku bozukluğundan strese, soğuk algınlığından enfeksiyon hastalıklarına kadar geniş ölçüde fayda sağlamaktadır.

KURU NANE ÇAYI FAYDALARI

Evlerimizde bulunan ve sık kullanılan baharatlardan biri olan kuru nane çay olarak da tüketildiğinde oldukça faydaya sahiptir. Rahatlatıcı bir etkisi bulunan kuru nane çayı mide rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Vücut direncini yükselten etkiye sahiptir ve grip, nezle gibi soğuk algınlığı rahatsızlıklarına da şifa olur. Sindirim problemlerinde de etkisi bulunan nane çayının cilt sağlığına da faydaları bulunur.

KURU NANE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Soğuk algınlığına iyi gelen ve kış aylarının vazgeçilmez çaylarından biri olan kuru nane çayı kaynamış bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar kuru nane eklenip 10 dakika kadar demlendirilir. Ardından limon ekleyerek tüketilir.

KURU NANE ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Nane çayı ağız kokusunu dindirir.

Stres azaltıcı ve sakinleştirici etkisi vardır.

Soğuk algınlığına iyi gelir ve kas ağrılarını hafifletir.

Mide ekşimesine iyi gelir.

Boğaz kuruluğunu giderir.

Sindirim sistemini rahatlatır.

Ferahlatıcı bir etkiye sahiptir.

Adet söktürücü özelliğe sahiptir.

C vitamini içerir ve sinüzite iyi gelir.

İltihap ve enfeksiyon rahatsızlıklarına karşı mücadele eder.

KURU NANE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kuru nane çayını demlemek için kaynamış suyun içerisine kuru nane eklenir ve 10 dakika kadar bekletilir. Kuru nane çayını günde 2 kez tüketebilirsiniz.

KURU NANE ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Kuru nane çayı düşük kaloriye sahiptir. Pek çok vitamin ve mineral bakımından zengin olan nane çayının doğrudan kilo vermeye etkisi yoktur. Ancak kabızlığı önleyici ve sindirimi iyileştirici bir özelliği bulunduğu için dolaylı olarak kilo vermeye yardımcı olabilir.

KURU NANE ÇAYI TARİFİ

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru nane

Limon

Kaynamış suyun içerisine kuru naneler ve limon eklenir. Ardından 10 dakika kaynamaya bırakılır.

KURU NANE ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Kuru nane çayı adet dönemlerinin daha rahat bir şekilde geçirmeye yardımcı olacak şifalı bir çaydır. Adet söktürücü özelliği bulunan nane çayı aynı zamanda adet ağrılarını da giderici bir özelliğe sahiptir.

KURU NANE ÇAYI NE İŞE YARAR?