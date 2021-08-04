Makarna kilo aldırır mı? Makarna kilo yapar mı, yağlanmaya sebep olur mu?

Makarna İtalyan mutfağında ortaya çıkarılmış daha sonra ise tüm dünyaya yayılmış, yapımı oldukça basit ve lezzetli besinlerden bir tanesidir. Makarna en çok tüketilen karbonhidrat kaynaklarından bir tanesidir. Hal böyle olunca da fazla tüketilmesi insan vücuduna istenmeyen etkiler yapabiliyor. Bu etkiler arasında da kilo alımı bulunuyor.

MAKARNA KİLO ALDIRIR MI?

Makarna içeriğindeki karbonhidratlar nedeni ile kilo aldıracağı düşünülen bir besin olsa da sağlıklı ve düzenli bir şekilde tüketildiğinde kilo aldıran bir besin olmadığı kanıtlanmıştır. Özellikle makarna yerken makarnanın kilo aldırmaması için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Makarnanın kilo aldırmasını istemiyorsanız bu hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu hususlar ise şunlardır:

Makarnanın sizi daha uzun süre tok tutmasını istiyor iseniz yanında bir protein kaynağı ile tüketmeniz tavsiye edilmektedir. Protein kaynaklarına örnek verecek olursak; kıyma, tavuk eti, ton balığı, peynir…

Makarna soslarını olabildiğince az kalorili tutmak gerekmektedir. Kalorili yağlı, kremalı soslar yerine az yağda sotelenmiş sebzeler tercih edilebilir.

Makarnayı akşam yemeği olarak değil öğle yemeği olarak tüketmeye dikkat edin.

Makarna tükettiğiniz günlerde pilav, çorba, poğaça gibi besinler tüketmemeye dikkat edin.

Makarnanın günlük porsiyonunuzdan fazla tüketmemeye dikkat edin.

1 TABAK MAKARNA KAÇ KALORİ?

Başta İtalyan mutfağı olmak üzere dünya üzerinde pek çok mutfakta makarna sıkça kullanılmaktadır. Bu yiyeceğin içerisinde glüten, protein, irmik bulunmaktadır. Makarna içerisindeki mineraller ve vitaminler bakımından da oldukça zengin bir besin olarak karşımıza çıkmaktadır. Yağsız, haşlanmış makarnanın ise %80'i karbonhidrat, %15'i protein ve %5'i yağdır. Ve bir tabak makarna 141 kalori olarak karşımıza çıkmaktadır.

MAKARNA YAĞLANMAYA SEBEP OLUR MU?

Makarna içeriğindeki karbonhidratların oldukça fazla olması nedeni ile fazla tüketildiği takdirde vücutta yağlanmaya sebep olabilecek besinlerden bir tanesidir. Makarnadan alının karbonhidrat fazlalığı akciğerlerde yağlara dönüşerek depolandığı için fazla makarna yemek vücutta yağlanmaya sebep olabilir.