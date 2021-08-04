Mavi kelebek çayı faydaları nelerdir? Mavi kelebek çayı nasıl yapılır?

Mavi kelebek çayı, Tayland'da dağlık bölgelerde yetişen ve mavi kelebek sarmaşığı adıyla anılan bitkinin çiçeklerinden elde edilir. Dünyada blue butterfly tea olarak adlandırılan çay bizde de mavi kelebek çayı olarak geçer. Özellikle Hindistan ve Çin'in çok kullandığı bir çay olan mavi kelebek aynı zamanda alternatif tıpta da oldukça tercih edilir.

MAVİ KELEBEK ÇAYI FAYDALARI

Mavi kelebek çayı rahatlatıcı bir özelliğe sahiptir. Böylece stresten uzak kalmayı ve sağlar ve uyku problemlerini çözer. Ağrı kesici özelliğe sahip olan mavi kelebek çayı kabızlığa da iyi gelir. Yüksek tansiyonu düşürür ve damar tıkanıklığını önler. Doğal bir ağrı kesici olan çayın balgam söktürücü ve sinüzit giderici bir özelliği de vardır. Cilt sorunlarını tedavi eden mavi kelebek çayı egzama yaralarına ve yanıklara iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen mavi kelebek çayı ses tellerinde oluşabilecek enfeksiyonlarda da etkilidir. Mavi kelebek çayı ayrıca sigarayı bırakma konusunda da oldukça destekleyici bir çaydır.

MAVİ KELEBEK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Mavi kelebek çayı farklı formlarda yapılıp içilen bir çaydır. Çay sıcak tüketilebileceği gibi soğuk olarak da kullanılabilir.

Mavi kelebek çayı normal bitki çayları gibi kaynamış suyun içerisine bir miktar ekleyerek hazırlanabilir.

Mavi kelebek çayını soğuk olarak içmek isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz:

1 su bardağı suyun içerisine 5-6 tane mavi kelebek çayı yaprağı atılır ve bir süre beklenir. Bir süre sonra su mavi renge dönecektir. Renk maviye dönünce buz yapmak için buz kalıbının içine bir miktar mavi su dökülür ve buzluğa atılır. Mavi kelebek suyu buz haline gelince bir bardağın içine alınıp üzerine maden suyu dökülür ve kalan mavi kelebek suyu da içine eklenir. En son birkaç damla limon sıkılır. Çayın rengi mora dönecektir. Üzeri taze nane yaprağı ile süslenip ardından içilebilir.

MAVİ KELEBEK ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Mavi kelebek çayı özellikle göz rahatsızlıklarına çok iyi gelen bir çaydır. Göz yorgunluğu, bulanık görme, göz kuruluğu vb. şikâyetlere fayda sağlar. Ayrıca gözde bulunan kılcal damarlardaki kan akışını da hızlandırır. Antioksidan bakımından zengindir. Normal bir bitkide tek tip antioksidan bulunurken mavi kelebek çayında 3 farklı antioksidan bulunur. Bu antioksidanlar sayesinde cilt hastalıkları tedavi edilir ve cildin kırışması ve genişlemesini azaltarak yaşlanma belirtilerini aza indirir. Mavi kelebek çayı kadın hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır.

MAVİ KELEBEK ÇAYI NASIL DEMLENİR?

1 bardak kaynamış suyun içerisine 1-2 çay kaşığı mavi kelebek sarmaşığı çiçeği eklenir. Ardından 5 dakika kadar demlendirilir. Aynı çayı 2 kere demleyebilmeniz mümkün. Çay demlendiğinde çok koyu bir renk elde edilirse üzerine sıcak su ilave edilebilir.

MAVİ KELEBEK ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Mavi kelebek çayı zayıflatır mı sorusu da çok merak edilen konular arasında. Mavi kelebek çayı kilo vermek için kullanılan bir çaydır. Sadece kilo vermede değil yağların erimesine de yardımcı olmaktadır. Kilo almaya bağlı olarak oluşan ödemlerin atılmasına da yardımcı olur.

MAVİ KELEBEK ÇAYI TARİFİ

Mavi kelebek çayını soğuk ve sıcak olarak farklı şekilde içebilirsiniz. Soğuk bir çay yapmak için;

5-6 adet mavi kelebek yaprağı

1 şişe maden suyu

2-3 adet taze nane yaprağı

1 limon

1 avuç buz

Sıcak çay yapacaksanız;

1 su bardağı kaynamış suyu

1-2 çay kaşığı mavi kelebek sarmaşığı çiçeği

Kaynamış suyun içerisine mavi kelebek sarmaşığı çiçeğini ekleyip 5 dakika demlendirerek çayı elde edebilirsiniz.

MAVİ KELEBEK ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Mavi kelebek çayı kadın hastalıkları için faydalı bir çaydır. Adet problemleri ve vajinal bölgede oluşan akıntıya karşı etkilidir.

MAVİ KELEBEK ÇAYI NE İŞE YARAR?