Nane limon çayı faydaları nelerdir? Nane limon çayı nasıl yapılır?

Daha çok kış aylarının başladığı ve rahatsızlıkların ortaya çıkması sebebiyle nane limon tüketimi artmaktadır. Kış aylarının en çok araştırılan konularından biri olan nane limon çayı faydaları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

NANE LİMON ÇAYI FAYDALARI

Sağlamış olduğu faydalarla bağışıklık sistemini güçlendiren, kış aylarıyla beraber gelen halsizlik, stres veya durgunluk hallerinde vücuda direnç katmasıyla bilinir. İşte doğal bir mucize olan nane limon çayının faydaları

Grip, nezle ve solunum yolu rahatsızlıklarında iyileştirici ve rahatlatıcı etkisi vardır.

Şeker hastaları için düzenleyici bir etkisi vardır.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Migren gibi yoğun baş ağrılarını hafifletici etkisi vardır.

Zayıflamaya etkisi vardır.

İdrar söktürücü ve temizleyici etkisi vardır.

Regl dönemindeki sancılara iyi gelir

Mide bulantısını engeller

Hamilelik döneminde ve doğum sonrasında süt oranını yükseltir.

Diş sağlında ve ağız kokusunda olumlu etkisi vardır.

Erkeklerin zorlu prostat kanseri durumunda riski azaltır.

NANE LİMON ÇAYI NASIL YAPILIR?

Nane limon çayının insan vücuduna sağlamış olduğu yararlar dışında yapımı da oldukça pratiktir. Nane limon çayı nasıl demlenir? sorularına sıklıkla rastladığımız ne kadar tüketilmeli soruları da beraberinde gelir. Sık sık tüketmenin bir zararı olmadığı gibi aksine yararı olduğu ortadadır.

İşte mucize nane limon çayı tarifi:

Yapmak istediğiniz miktarı belirledikten sonra bir demliğe yaklaşık olarak 1.5 veya 2 çorba nane ve 250-300 ml su ile konulur. Daha sonra limonları isteğe bağlı olarak büyük veya küçük parçalar halinde beraber kaynamaya bırakılır. Nane limon çayı kaynamaya başladıktan sonra demlenmeye bırakılır ve sonrasında süzülerek sıcak halde tüketilir.

NANE LİMON ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Nane limon çayının lezzeti kadar kokusu da insan üzerinde etkilidir. Sonbahar ve kış mevsiminde evimizden eksik etmediğimiz bitki çaylarının başında yer alır. Nane limon çayı gribal enfeksiyon rahatsızlıkları dışında çoğu hastalıkların tedavisi için mucizedir. Burun tıkanıklığında dahi keskin kokusuyla nefesimizi açar. Ağır bir şekilde migren ve sinüzit ağrılarına dahi çözüm yaratır. Alerjik reaksiyonlarla oluşan öksürük veya akciğer rahatsızlıklarındaki bronşit kaynaklı öksürükleri de hafifletir.

NANE LİMON ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Yaz dönemlerinde zayıflama isteği insanlar üzerinde daha fazla etki olur. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve ödem attırmak için kullanılan tariflerden biri de nane limon çayıdır. Nane limon çayının yağ yakıcı özelliği sayesinde zayıflamak isteyen kişilerin listesinde bulunan en kuvvetli bitkisel çayların başında yer alır. Sindirim sistemini düzenlemesi sebebiyle metabolizmayı olduğundan daha hızlı çalıştırır. Genel olarak aç karna tüketilmesinin yağ yakımı için daha doğru olduğu bilinir.

NANE LİMON ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Nane limon çayının kadınların korkulu rüyası olan regl dönemi sancılarına da devası oldukça fazladır. Nane çayı regl dönemlerinde tükettiğiniz takdirde oluşan yoğun kasık ağrılarına son verebilirsiniz. Adet söktürücü özelliği sayesinde regl dönemlerinde sancısız ve stressiz bir zaman geçirebilmek mümkündür.

NANE LİMON ÇAYI NE İŞE YARAR?

Nane ve limon tek başlarına da insan sağlığına pek çok fayda sağlayan besinlerdir. Bu iki besin birleşiminde vücudumuzda oluşan her türlü rahatsızlıklarda güvenle kullanılır.