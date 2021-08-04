Omega 3 takviyesini kimler kullanamaz? Omega 3’ün yan etkileri nelerdir?

Omega 3 insan vücudu için altın değerinde bir bileşendir. Bu bileşeni vücuda yeterli miktarda almak çok önemlidir. Fakat vücuduna besinlerden yeteri kadar Omega 3 alamayan kişiler ise Omega 3'ü takviye olarak alabilmektedir. İşte Omega 3 takviyesi hakkında merak edilenler…

OMEGA 3'Ü KİMLER KULLANAMAZ?

Omega 3 herkesin alması gereken bir yağ çeşididir. Özellikle çocuklar ve bebeklerin gelişimi için oldukça önemlidir. Eğer besinlerden yeterli miktarda Omega 3 alınmıyor ise Omega 3 takviyesi almak gerekebilir. Omega 3 takviyesi alacak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Fazla Omega 3 kullanan kişilerin kanlarında seyrelme görülebilmektedir. Bu neden sebebi ile kan sulandırıcı kullanan kişilerin Omega 3 takviyesi alması olası bir kanama durumunda kan durdurulması güçleştireceği için kullanılması tavsiye edilmez.

OMEGA 3'ÜN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Omega 3'ün kullanımı insan vücudu için oldukça faydalıdır. Özellikle çocuk ve bebeklerde yetersiz Omega 3 alınırsa hem bedensel hem de zihinsel gelişim tamamlanmayabilir. Bu sebepler ile Omega 3'ün yeterli alınımı çok önemlidir. Omega 3'ü bebek, çocuk, yaşlı herkes kullanabilir. Bugüne kadar normal dozda Omega 3 takviyesi almış bireylerde belirli bir yan etki görülmemiştir. Ancak bazen görülebilen yan etkiler vardır bunlar bulantı, ishal, hazımsızlık ve bunlara benzeyen mide bağırsak problemleridir. Safra kesesi alınmış kişilerde bu yan etkilerin görülme sıklığı daha fazladır. Bu neden ile Omega 3 takviyesi almadan mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

OMEGA 3 NE KADAR SÜRE KULLANILMALI?

Yeterli miktarda balık tüketen bir kişinin Omega 3 takviyesi almasına gerek yoktur. Omega 3 takviyesine ihtiyacınız olup olmadığını anlamak için bir uzmana danışmanız gerekmektedir. Omega 3 takviyesi ihtiyacı olan, genç, yaşlı herkes tarafından kullanılabilmektedir. Omega 3'ü kullanmak ve ne kadar süre kullanmak sizin ihtiyacınıza göre değişmektedir. Omega 3 ihtiyacı kişinin yaşına, cinsiyetine ve kişinin sağlık faktörlerine bağlı olarak değişmektedir. Bu neden ile bir kişinin ne kadar ya da ne kadar süre Omega 3 kullanması gerektiğini en iyi doktoru bilebilir.