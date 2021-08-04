Safran çayı faydaları nelerdir? Safran çayı nasıl yapılır?

Sınırlı bölgede yetişmesi sebebiyle önemini ikiye katlayan safran, yararlarıyla bize doğanın mucizesini tekrardan önümüze seriyor. Safran bitkisi yemeklerde kullanıldığı gibi bitkisel çay olarak da tüketilmektedir. Alım gücü zor olan safran kurutularak kullanılan bitkilerdendir.

SAFRAN ÇAYI FAYDALARI

Safran çayının vücudumuza sağladığı koruyucu ve onarıcı özelliği sayesinde kullanmaktan kuşku duyulmaz. Doğal bitkilerde şifa arayan kişiler tarafından da vazgeçilmez bitkisel çaylarından başında geliyor. Safran içerisindeki vitaminler ile beraber doğanın bize sunduğu şifadır.

Safran çayı karaciğer için dosttur. Gün içersinde yarım bardak tüketilmesi ile beraber karaciğeri temizler.

Depresyon tedavisinde etkilidir.

Karaciğerde oluşan yağlanmayı durdurur.

Cilt problemlerini düzeltir.

Gözde oluşan sarı nokta hastalığının tedavisine yardımcı olur.

Yoğun stres yaşayan kişiler için stres azaltıcı etkisi vardır.

İştahsızlık sorunlarına iyi gelir.

Kurdeşen gibi kaşıntılı rahatsızlıklara iyi gelir.

Kan şekerini düzenler.

Cil kanserinin ilerlemesine iyi gelir.

Doku ve kemik rahatsızlıklarına karşı kullanılır.

Kalp kaslarını güçlendirir.

Kandaki zararlı bakterileri temizleyerek damar tıkanıklığını engeller.

Sedef hastalığının tedavisinde kullanılır.

Yoğun baş ağrılarını keser.

Adet sancılarını keser.

SAFRAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Safran çayı daha önce aşina olduğumuz bitki çaylarından farklı şekilde yapılır. Safran çayı kaynama yoluyla değil de demleme yoluyla hazırlanır. Farklı bir yöntemle hazırlanan safran çayı yapmak isteyenlerin sordukları Safran çayı nasıl demlenir? sorusunun cevaplarını sizler için derledik.

Safran çayı tarifi:

Safran çayını hazırlamak için, 6 adet safran ipi değimiz yapraklara ihtiyaç vardır. Safran çayının yapılacağı su kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra birkaç dakika dinlenmeye bırakılır. Safran bitkisini koyduğumuz bardağın içerisine su dökülür ve yaklaşık olarak 10 dakika demlenmeye bırakılır. Su safranın amber rengi dediğimiz rengi aldığı zaman içerisindeki safran bitkisi süzdürülerek hazır hale getirilir.

SAFRAN ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Şifa dolu bir bitki olan safran çayı, kilo vermek isteyen kişilerin güvenle tüketebilecekleri bitkisel çaylardan biridir. Fakat safran çayının zayıflatma gibi bir etkisi yoktur. Metabolizmayı hızlandırması sebebi ile kilo vermek için diyet yapan kişilerin listesinde yardımcı bir ürün olarak fayda sağlayabilir.

SAFRAN ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Kadınların en zorlandığı dönemlerden biri olan regl zamanlarında oluşan kasık ağrısı, rahim kasılması, hormon bozuklukları ve bu sebeplerden dolayı oluşan stres gibi durumlar bu dönemi olduğundan daha fazla zora sokar. Kanın kolayca vücuttan atılmasını sağlayan safran çayı kısa sürede ağrı ve kasılmalara son verir. Adet söktürücü etkisi olan safran çayını kullanmak isteyenlerin yapması gereken şey tek şey 1 bardak suyun içerisine bir parça safran eklemek. İkisi beraber kaynatıldıktan sonra içerisindeki safran süzülerek hazır hale gelir. Regl döneminde rahatlıkla tüketilebilen safran çayı etkisini çok hızlı bir şekilde gösterir.