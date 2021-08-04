Sinemaki çayı faydaları nelerdir? Sinemaki çayı nasıl yapılır?

Doğal bitkilerden sağlık amaçlı kullanılan sinemaki çiçekli bir bitkidir. Anavatanı Asya, Kuzey Afrika Bölgesi ve Ortadoğu Bölgesi'dir. Türkiye'de de tüketilen sinemaki bitkisi en çok Ege Bölgemizde ve Güney Akdeniz Bölgemizde yetişmektedir. 300'e yakın türü bulunan sinemakinin faydası ise saymakla bitmez.

SİNEMAKİ ÇAYI FAYDALARI

Sinemaki çayı bağırsak hastalıklarından, cilt sorunlarına kadar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Doğanın mucizevi bitkilerinden biri olan sinemaki bitkisini tüketmek isteyen kişiler Sinemaki çayı neye iyi gelir? sorusunun cevabını araştırmaktadır. İşte sinemaki çayının faydaları.

İdrar sökücü özelliği bulunur.

Sinemaki çayı yeterli oranda tüketildiğinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Sinemaki çayı, papatya ve rezene çayı gibi ağrı kesici etkisi nedeniyle de tüketilebilir.

Mide ülserine iyi geldiği bilinir.

Midedeki bakterileri temizler.

Saç dökülmesinin engelleyici içeriğe sahiptir.

Kanı temizler.

Vücuda zarar veren toksinlerden arınılmasına yardımcı olur.

Sinemaki çayı cilt hastalıklarına da iyi gelir. Akne, sivilce, sedef ve egzema gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Tonik olarak cilt temizlemede kullanılır.

Basur ve kıl kurdu tedavisinde tercih edilebilir.

SİNEMAKİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Sinemaki çayının yapımı oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Sayısız faydası bulunan Sinemaki çayını hazırlamak isteyenler için Sinemaki çayı nasıl demlenir? sorusunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

Sinemaki çayı tarifi:

İlk olarak bir bardak su kaynatmalısınız. Ardından bir çay kaşığı sinemaki otunu kaynar suyun içine atmalısınız. Arzuya göre bir çay kaşığı bal da ekleyebilirsiniz. 5 ila 10 dakika arasında demlenen Sinemaki çayının faydasını görmek için içilmesi önerilen miktar ise sabah ve akşam olmak üzere yarım bardaktır.

SİNEMAKİ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Özellikle kilo vermek isteyen kişiler tarafından bitkisel çaylarla zayıflama yöntemleri tercih edilir. Ancak bitki çayları tek başına zayıflamak için yeterli değildir. Sinemaki çayının da fazla tüketilmesi bağırsakların daha hızlı çalışmasına yol açar. Özellikle müshil etkisi bulunan sinemaki çayı düzenli tüketildiğinde bağırsaklarda bulunan yararlı bakterileri yok eder. Bu durum zayıflamaya yardımcı olsa da uzmanlar sinemaki çayı ile zayıflamayı önermez. Ancak diyet programına uyumlu olarak önerilen tüketim miktarı ile içilmesinde zarar yoktur.

SİNEMAKİ ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Adet dönemleri kadınların korkulu rüyasıdır. Özellikle yaşanan ağrı ve kasılmalar kadınların günlük hayatını da olumsuz etkilemektedir. Adet ağrıları kadınların daha gergin olmasını, rahat hareket edememesini ve sosyal hayatını kısıtlamasına yol açtığı gibi bazı duygu değişikliklerine de yol açmaktadır. Bu süreci ilaç ile kontrol etmek istemeyen kişiler ise doğal tedavi yöntemlerini tercih eder. Sinemaki bitkisi de bu yöntemlerden biridir. Sinemaki bitkisinin düzenli kullanımı adet döneminde vücudun atmakta zorlandığı kanın daha kolay bir şekilde atılmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra adet dönemlerini düzenleyici bir etkisi de bulunan sinemaki bitkisi sakinleştirici özelliği ile de bu dönemleri daha rahat atlatmanızı sağlar.

SİNEMAKİ ÇAYI NE İŞE YARAR?

Sinemaki çayının insan vücuduna sayısız faydası bulunur. Ancak hamile ve emziren kadınlar ile 12 yaşın altındaki çocukların kullanması uygun değildir. Bu grupların dışındaki kişilerin sinemaki çayı kullanması bağırsak sorunlarından mide rahatsızlıklıklarına, kalp hastalıklarından cilt sorunlarına kadar pek çok durumda fayda sağlar.