Zerdeçal çayı faydaları nelerdir? Zerdeçal çayı nasıl yapılır?

Zerdeçal iltihap önleyici gibi mucizevi etkileri olan bir bitkidir. Zerdeçal çay olarak da sıklıkla tüketilebilir. Günümüzde kullanım oranı popüler kültürle beraber artışı olan zerdeçal çayı sağlığımıza yönelik faydaları ile göz dolduruyor. Son zamanlarda tüketimi artan zerdeçal çayının faydaları tüm bilinmeyenleri ile sizlerle.

ZERDEÇAL ÇAYI FAYDALARI

Zerdeçalın en çok bilinen özelliği vücutta oluşan iltihabın daha kısa sürede iyileşmesini sağlar.

Alzheimer hastalığına iyi gelir.

Astım ve bronşit gibi solunum hastalıklarına iyi gelir

Hastalıklara koruma sağlamak ve vücut direncini yükseltmeye fayda sağlar.

Solunum yolunda oluşan zararları bakterilerin atılmasına yardımcı olur.

Karaciğerde oluşan yağlanma sebebiyle ciltte oluşan sorunları çözer.

Hücre yenileme konusunda vücut sağlığına yardımcıdır.

Oluşan ağrılı gaz tedavilerinde kullanılır.

Kemik erimesi gibi ciddi problemleri azaltır.

Kasları güçlendirmede önemli rol oynar.

Vücut direncini arttırarak gün içinde oluşan durgunluk ve yorgunluğu azaltır.

Kolesterol rahatsızlıkları olan kişilerde dengeleyici etkisi vardır.

ZERDEÇAL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bütün faydasını içindeki curcumin maddesinden alan zerdeçalın bütün faydalarını ele aldığımızda zerdeçal çayı nasıl yapılır? zerdeçal çayı nasıl demlenir? soruları akılları kurcalar. Şimdi bu soruların cevapları yazımızda sizlerle.

Zerdeçal çayı tarifi

Yaklaşık olarak 200 ml suyun içerisine 1 çay kaşığı kadar kuru veya öğütülmüş zerdeçal atılır. Daha sonra içerisine isteğe bağlı karabiber ve zencefil eklenir. Bileşenler iyice iç içe geçene kadar karıştırılır. Kuru zencefil kullanılacaksa soğuk tüketimi de vardır. Taze zencefil ile yapılacak ise sıcak tüketimi doğrudur.

Taze zencefil çayı yapımı, yaklaşık olarak 10 dakika kaynatılmış 200 ml suyun içerisine bir tatlı kaşığı d-kadar zencefil rendelenir. 1 -2 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra keskin olan tadı yumuşatmak için içerisine bal ve limon eklenebilir.

ZERDEÇAL ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Zerdeçal çayı hem kokusu hem de tadı ile kişiler tarafından sevilerek içilen bir bitki çayıdır. İnsan sağlığına sunduğu faydalar ile birlikte zerdeçal çayı ne işe yarar soruları da her dönem karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde c vitamini bulunan zerdeçal çayı vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır. İyileşme sürecine katkı sağlar. Ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıkları olmak üzere hazımsızlık şikayetleri olan kişilere de iyi gelir. Cilt yaralarını iyileştirir. Cildin istediği nem oranını dengeler. C vitamini içeriği aynı zamanda enerji verici etkiye de sahiptir.

ZERDEÇAL ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Zerdaçal içeriği ile sindirim sistemini düzenler ve besinlerin daha kolay hazmedilmesini salar. Bu yüzden zayıflamaya yardımcı olduğu yönünde araştırmalar bulunur. Ancak tüm bitki çaylarında olduğu gibi zerdeçal çayının da doğrudan zayıflattığı yönünde bir etkisi yoktur. Zayıflama sürecini ve diyet listelerini destekleyen doğal bir besindir.

ZERDEÇAL ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Regl dönemlerinde düzenli olarak tüketildiği zaman adet söktürücü özelliği görülür. Kasları rahatlatır ve sancıları azaltır.