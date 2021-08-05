3 günlük kilo alma diyeti: Kilo almak için ne yapmalıyım ve ne yemeliyim?

Kilo vermek birçok kişinin hayaliyken, kilo alamamak da pek çok kişinin büyük sorunudur. Başta genetik faktörlerin neden olduğu zayıflık problemi bazı kişilerde yeme bozuklukları sonucu gelişebiliyor. Zamanla gelişen aşırı zayıflığın nedenleri ise; hızlı çalışan metabolizma, troid sorunları, şeker ve antidepresan gibi ilaçların yan etkilerinden kaynaklı olabiliyor. Bununla birlikte aşırı zayıflama sonucu gelişen sağlık sıkıntıları arasında; kemik yoğunluğunda azalma ve kemik erimesi, organlarda hasar, kalp ritim problemi ve çarpıntı, adet düzensizlikleri, saçlarda döküme ve tırnaklarda kırılma gibi çeşitli hastalıklar meydana gelebiliyor. Hem oluşabilecek sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak hem de zayıflığın verdiği estetik kayıpları gidermek için akıllara "Kilo almak için nasıl beslenilir? Kilo almak için ne yenir?" gibi sorular gelebiliyor. Peki, kilo almak için ne yapılmalı? Kilo almak için ne yenir? Kilo almak için nasıl beslenilir? Kilo alma diyeti nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

KİLO ALMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Vücut kitle indeksi 18,5'in altıda olduğunda bu durum zayıflık olarak kabul ediliyor. Zayıflık ayrıca depresyona eğilimin artmasına ve bağışıklık sisteminin de çökmesine neden olabiliyor. Şimdi, kilo almak için önemli olan yaşam tarzı değişikliklerini sizlerle paylaşacağız… İşte kilo almak için bazı öneriler...

HARCADIĞINIZ KALORİYİ GERİ ALIN: Sağlıklı bir şekilde kilo almak için gerekli olan şey kalori alımını arttırmaktır. Yani vücudun ihtiyaç duyduğu kaloriyi iki katına çıkarmak gerekiyor. Gerçekten kilo almak istiyorsanız her gün yaktığınızı kaloriyi fazlasıyla almalısınız. Ancak hızlı bir şekilde kilo almak sağlıklı olamayacaktır. Bunun için günde en fazla 300500 fazladan kalori almayı hedeflemeniz yeterlidir.

PROTEİNDEN ZENGİN BESLENİN: Sağlıklı beslenmek ve kilo almak için protein olmazsa olmaz besin kaynaklarındandır. Araştırmalara göre beslenmenin fazla yapıldığı dönemlerde, proteinden zengin beslenmek fazladan alınan kalorinin neredeyse yarısından fazlasının kaslara dönüşeceği yönündedir. Kilo almak isteyenler vücut ağırlığının kg başına 1,52 gr oranında protein takviyesinde bulunmalıdır. Proteinden zengin besinlere; kırmızı et, balık, yumurta, baklagiller, fındık süt ve yoğurt gibi süt ürünlerini örnek verebiliriz.

ENERJİ VEREN YİYECEKELER TÜKETİN: Kilo almak için enerji açısından yüksek yiyecekleri şöyle sırlayabiliriz;

Kuruyemiş: badem, fındık, fıstık, ceviz

Kuru meyveler: Hurma, üzüm, kuru kayısı

Yağlar: organik zeytin yağı, avokado yağı

Et: tavuk, kuzu eti, dana eti

Tahıllar: Kahverengi pirinç ve yulaf gibi tam tahıllar

Yağlı süt ürünleri: Tam yağlı süt, beyaz peynir, tam yağlı yoğurt

Atıştırmalıklar: Fıstık ezmesi, bitter çikolata

EGZERSİZ YAPIN: Özellikle kuvvet antrenmanı olmak üzere egzersiz yapmak kaslarınızı oluşturmaya yardımcı olur ve kilo almanıza destek sağlar. İştahınızı arttırmak için de egzersiz yapmanın önemi büyüktür. Ağırlık antrenmanlarının yanı sıra kardiyo yapmayı da hedefleyin, ancak bunları yapmadan herhangi bir sağlık sorununuz ya da iskelet problemleriniz olmadığından emin olun.

3 GÜNLÜK KİLO ALMA DİYETİ

1 GÜN

SABAH:1 bardak süt ve 40 gr. yulaf ezmesi, 10 tane zeytin, haşlanmış yumurta 100 gr kaşar peyniri, 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 1 bardak papatya çayı

ARA ÖĞÜN: 1 kase yoğurt, 1 adet muz

ÖĞLE:1 tabak bulgur pilavı, 1 kase mercimek çorbası, zeytinyağlı salata, 1 bardak ayran ya da kefir

ARA ÖĞÜN: 1 avuç fındık, 4 kuru kayısı ve 1 adet elma

AKŞAM: 1 kase mercimek çorbası, 100 gr. hindi haşlama, 1 tabak makarna, bol zeytinyağlı salata, 1 kase yoğurt

ARA ÖĞÜN: 10 adet çiğ badem, 1 muz, 2 dilim kek

2. GÜN

SABAH: Tereyağında 4 adet yumurta, 10 adet zeytin, 4 dilim ekmek, 100 gr. lor peyniri, 1 yemek kaşığı keçi boynuzu pekmezi, 10 adet yaban mersini, mevsimi ise 1 adet domates

ARA ÖĞÜN: 1 bardak süt, 2 adet ceviz, 5 adet kuru incir

ÖĞLE: 1 tabak siyez bulguru pilavı, 1 kase yayla çorbası, 4 dilim tam buğday ekmeği, zeytinyağlı salata, 1 bardak ayran ya da kefir

ARA ÖĞÜN: 1 adet muz, 1 kase yoğurt, 1 avuç çiğ badem

AKŞAM: 1 kase yayla çorbası, 100 gr. köfte, 1 tabak mercimek haşlama, bol zeytinyağlı salata, 1 bardak kefir

ARA ÖĞÜN: 1 bardak süt, 2 yemek kaşığı bal

3. GÜN

SABAH: 3 adet poşe usulü suya kırılan ve 5 dakika pişirilen yumurta, 5 adet zeytin, 50 g. lor peyniri, 1 yemek kaşığı fındık ezmesi, 4 dilim buğday ekmeği, 4 adet ceviz, 1 salatalık ve 1 biber

ARA ÖĞÜN: 1 tane peynirli gözleme, 1 bardak ayran

ÖĞLE:1 kase sebze çorbası, 2 tabak pirinç pilavı, 4 dilim kepek ekmeği, 4 adet köfte veya 100 gr. hindi eti, salata, 1 bardak ayran veya kefir.

ARA ÖĞÜN:1 bardak süt, muz, 2 adet çiğ badem

AKŞAM: 1 kase sebze çorbası, 1 tabak yeşil fasulye ya da kuru fasulye, 4 adet tavuk budu, bol zeytinyağlı salata, 1 bardak kefir

ARA ÖĞÜN: 1 kivi, 1 elma, 50 gr. kaşar peyniri, 10 adet yaban mersini

KİLO ALMAK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Kilo almanıza yardımcı olacak meyvelerin başında üzüm ve muz gelmektedir. Bu iki meyveyi tüketmeye özen göstermelisiniz.