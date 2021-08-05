Adet öncesinde kahverengi akıntı ve kasık ağrısı neden olur? Kahverengi adet kanaması olur mu?

Sağlıklı bir kadın her ay düzenli olarak adet görür. Normalde adetler 21-35 gün aralıklarla olur, 3-8 gün arasında sürer ve toplam 30-80 cc arasında kanama olur. Bazı durumlarda kanamada farklılıklar görülebilir. Ancak bu her zaman endişe edilecek bir şey olduğu anlamına gelmez. Peki, adet öncesi kahverengi akıntı neden olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

KAHVERENGİ AKINTI NEDİR?

Vajinal akıntı genellikle günlük olarak gerçekleşir. Tipik olarak vajinal akıntı ince ve berrak veya beyazdır. Bazen başka renkler de olabilir. Kahverengi akıntı basitçe eski kandır. Taze kanın rengi parlak kırmızıdır. Kan damarlarınızın dışında ne kadar çok zaman geçirirse koyulaşır. Kan hava ile temas ettiğinde oksidasyon adı verilen bir süreçten geçer. Kanınızdaki hemoglobin ve demir hava ile etkileştikçe kanınız kahverengimsi bir renk alır.

ADET ÖNCESİ KAHVERENGİ AKINTI NEDEN OLUR?

Kahverengi akıntı önceden oluşan vajina salgılarında kan olması anlamına gelir. Kanın vücuttan uterustan (rahim) çıkması ekstra zaman aldığında, oksitlenir. Bu, açık veya koyu kahverengi renkte görünmesine neden olabilir. Bu akıntıyı takiben adet görüldüğü için bir hastalığın varlığından söz edilemez. Eğer akıntı normal adetten kısa süreli ve az miktarlı olursa hamilelik belirtisi olarak kabul edilebilir. Bu akıntıya yerleşme kanaması adı da verilir.

Bazı durumlarda ise rahimdeki poliplerin varlığından dolayı da ortaya çıkabilir. Adet sonrası kahverengi akıntı; gün sayısı her kişinin bünye yapısına göre değişiklik göstereceğinden net bir gün sayısı belirtilemez.

Akıntınızın kahverengi olmasının diğer yaygın nedenleri ise şunlardır:

Dış gebelik

Düşük

Polikistik over sendromu

Adenomyozis

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

Smear testi veya pelvik muayene sonrası

KAHVERENGİ AKINTININ NORMAL KABUL EDİLDİĞİ DURUMLAR

Doğum kontrol hapları: Doğum kontrol hapı kullanan kadınların %30'unda ilk 3 ay ara kanama, kahverengi akıntı olabilir. Hapı düzenli kullandığı sürece bu problem 2-3 ay içinde ortadan kalkacaktır.

Rahim içi araç kullanımı: Bakırlı spiral veya kormonlu sipral (MİRENA) kullanan hastalarda özellikle ilk 3 ay ara kanamalar, kahverengi akıntılar olabilir, normal kabul edilir.

Yumurtlama dönemi (ovulasyon): Adet döneminizden iki hafta önce başlayan kahverengi lekeleriniz varsa, bu yumurtlamayla ilişkili hormonal değişikliklerin bir işareti olabilir.

Gebelik: Gebeliğin başında kahverengi kanama olması tutunma kanaması (implantasyon kanaması) olarak kabul edilir ve fizyolojiktir. Ancak kanama kırmızıya dönüyorsa düşük tehlikesi olarak kabul edilir ve ona göre tedavi vermek gerekir.

Hamilelikte akıntı nasıl ve neden olur? Vajinadan beyaz akıntı gelmesi hamilelik belirtisi midir?

Adetin (menstrüasyon) hemen öncesi veya sonrası dönem: Bazen, kahverengi lekelenme döneminizin sadece bir öncüsüdür. Kahverengi kan veya akıntı, son döneminizde uterusunuzdan asla tamamen dökülmemiş eski kan kalıntıları olabilir. Bu genellikle endişe kaynağı değildir. Ancak düzenli olarak sadece iki hafta süren çok kısa döngüler yaşıyorsanız, doktorunuza danışmak en iyisidir.